Secciones
LG PlayBuen día

Seguí en vivo "La mañana empieza aquí", el informativo de LA GACETA

El informativo de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 7 a 9, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA PLAY lanzó 'La mañana empieza aquí', un magazine informativo conducido por Baigorrí y Di Vico, emitido de lunes a viernes en Tucumán para informar a la audiencia matutina.
  • El programa se transmite en vivo de 7 a 9 por Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow y YouTube. Retoma su espacio en la grilla con un enfoque periodístico claro y multiplataforma.
  • Con esta apuesta, el diario refuerza su estrategia digital y el vínculo cercano con sus seguidores, consolidándose como referente informativo matutino en la región tucumana.
Resumen generado con IA

LA GACETA PLAY inicia una nueva programación con “La mañana empieza acá”, un magazine informativo que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 7 a 9, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Gabriela Baigorrí y Graciela Di Vico, el ciclo abrirá la renovada programación del canal de noticias de LA GACETA, ponderando un periodismo claro, una mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia.

Con "La mañana empieza aquí", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener, todas las mañanas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Lo más popular
Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA
1

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán
2

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

Villa 9 de Julio: un hombre fue apuñalado durante una disputa por un linchamiento
3

Villa 9 de Julio: un hombre fue apuñalado durante una disputa por un linchamiento

Caso Adorni: las testigos reconocieron el préstamo y una deuda que el funcionario mantiene con ellas
4

Caso Adorni: las testigos reconocieron el préstamo y una deuda que el funcionario mantiene con ellas

“El barro no se va”: en La Madrid advierten que la asistencia es insuficiente y piden soluciones
5

“El barro no se va”: en La Madrid advierten que la asistencia es insuficiente y piden soluciones

El acusado de un crimen en La Costanera debería haber estado cumpliendo arresto domiciliario
6

El acusado de un crimen en La Costanera debería haber estado cumpliendo arresto domiciliario

Más Noticias
Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

Villa 9 de Julio: un hombre fue apuñalado durante una disputa por un linchamiento

Villa 9 de Julio: un hombre fue apuñalado durante una disputa por un linchamiento

Caso Adorni: las testigos reconocieron el préstamo y una deuda que el funcionario mantiene con ellas

Caso Adorni: las testigos reconocieron el préstamo y una deuda que el funcionario mantiene con ellas

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

Darío Monteros, tras una reunión por las inundaciones en La Madrid: Coincidimos en un 90% en el trabajo inmediato

Darío Monteros, tras una reunión por las inundaciones en La Madrid: "Coincidimos en un 90% en el trabajo inmediato"

Causa Adorni: las prestamistas declararon que no lo conocen y que el dinero se entregó en efectivo

Causa Adorni: las prestamistas declararon que no lo conocen y que el dinero se entregó en efectivo

Javier Milei salió al cruce de las críticas y afirmó: “Es falso que estemos mal”

Javier Milei salió al cruce de las críticas y afirmó: “Es falso que estemos mal”

Vuelven las tormentas: a qué hora empezará a llover en Tucumán

Vuelven las tormentas: a qué hora empezará a llover en Tucumán

Comentarios