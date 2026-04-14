Villa 9 de Julio: un hombre fue apuñalado durante una disputa por un linchamiento

Un hombre pelea por su vida tras haber sido apuñalado durante una pelea vecinal en Villa 9 de Julio. Los agresores habrían sido familiares de un joven con problemas de consumo que fue asesinado en febrero durante un linchamiento por los vecinos de la zona, luego de que intentara ingresar a robar a un domicilio de la zona.
El violento episodio se desencadenó el sábado 11 de abril a la noche, a raíz de una disputa que comenzó a partir del crimen de Juan José Brito (32 años), quien falleció el 27 de febrero como consecuencia de la golpiza que le propinaron sus vecinos. Según la teoría del Ministerio Público Fiscal, cerca de las 2 de la mañana, Brito ingresó en los monoblocks de las calles Raúl Colombres y Mario Bravo con aparentes fines de robo. Un vecino lo advirtió y comenzó a gritar.
El intruso intentó ocultarse entre las plantas, pero entre dos y tres personas lo persiguieron hasta que cayó en una zanja ubicada en las calles Alfredo Palacios y Raúl Colombres. Allí recibió varios golpes en la cabeza con objetos contundentes. El hombre, ya semidesvanecido, fue retirado del lugar y arrojado en la calle. Los vecinos comenzaron a llegar. Más de seis lo golpearon sin piedad durante más de cinco minutos. Cuando la Policía llegó, unos 20 minutos después, Brito ya había fallecido. El informe preliminar de la autopsia reveló que la víctima murió tras broncoaspirarse, producto de la brutal golpiza. Tenía lesiones en la cabeza, el rostro, el tórax, las piernas y los brazos.
La Fiscalía de Homicidios II imputó inicialmente a cuatro personas por el crimen. El fiscal Carlos Sale ordenó profundizar la investigación. Hasta ahora, se confirmó que Brito no había cometido ningún robo. Tampoco estaba armado. Además, al analizar los videos que registraron el ataque, los investigadores detectaron que había más personas implicadas. Incluso, advirtieron que algunos se turnaban para golpear a la víctima.
Amenazas
El ataque fue presenciado por un numeroso grupo, que luego fue llamado a declarar como testigos. Una de las citadas fue Pamela Vanesa Brito, habitante del barrio y quien no tiene parentesco con la víctima pese a compartir el apellido. La mujer días atrás había denunciado que la familia de Brito la escrachó en redes sociales -señalándola como una de las personas que hirió a Juan José-, y dijo que la amenazaron de muerte en reiteradas ocasiones.
“Yo no les llevaba el apunte, hasta que el viernes se presentaron en el domicilio de mi mamá, que vive a tres casas de distancia de ellos. Allí la amenazaron con matarla y quisieron prender fuego el inmueble, sin importarles que había menores de edad. Mi mamá les cerró la puerta y ellos le gritaron que iban a matar a uno por uno de mi familia si yo no me entregaba a la policía”, relató la mujer.
“Esta gente se ensañó con toda la familia. Al principio solamente eran amenazas virtuales, pero la semana pasada empezaron a venir hasta nuestra casa a patotearnos y a agredirnos. ¡No se puede vivir así!”, manifestó Claudia Eugenia Pérez, madre de Vanesa.
Nuevo ataque
La tensión fue incrementándose con el correr de los días, hasta que el sábado pasado se produjo un nuevo enfrentamiento. Según contó Vanesa, esa noche su hermano, Carlos Alberto Brito, estaba reunido con amigos en la vereda de la casa, cuando aparecieron los allegados de Juan José y lo insultaron. Su otra hermana, Valeria Brito, escuchó el alboroto y salió a ver qué ocurría.
“En ese momento una de las integrantes de esa familia agarró a mi hermana y comenzó a atacarla. Ella se defendió, pero se sumó más gente a la agresión. Carlos se acercó para intentar separar la pelea, pero otro hombre lo apuñaló por la espalda”, contó Vanesa.
Carlos Alberto fue trasladado de urgencia por un vecino hacia el hospital Centro de Salud, donde permanece internado en terapia intensiva, en grave estado de salud.
“Yo ya había hecho una denuncia contra esta gente, sólo obtuve una perimetral y ahora estamos pasando por todo esto. Necesitamos que se haga justicia cuanto antes”, apuntó la mujer. “¿Acaso están esperando a que me maten a mí o a alguien de mi familia? Mi hermano está en horas decisivas, peleando por su vida”, agregó entre lágrimas.
La familia Brito presentó una nueva denuncia en el MPF, acompañada por el abogado Javier Lobo Aragón. “Es un hecho muy grave. Se trató de un caso polémico y este nuevo episodio lo único que hace es generar más tensión en el barrio. Hay que hacer un control de lo que está pasando allí”, dijo el representante legal.
También, señaló que, de no tomarse cartas en el asunto, la causa inicial podría verse obstaculizada. “Es muy preocupante la situación porque se está atentando en contra de cualquier persona que quiera testificar; les puede generar miedo a la hora de hablar”.