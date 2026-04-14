Villa 9 de Julio: un hombre fue apuñalado durante una disputa por un linchamiento

El intruso intentó ocultarse entre las plantas, pero entre dos y tres personas lo persiguieron hasta que cayó en una zanja ubicada en las calles Alfredo Palacios y Raúl Colombres. Allí recibió varios golpes en la cabeza con objetos contundentes. El hombre, ya semidesvanecido, fue retirado del lugar y arrojado en la calle. Los vecinos comenzaron a llegar. Más de seis lo golpearon sin piedad durante más de cinco minutos. Cuando la Policía llegó, unos 20 minutos después, Brito ya había fallecido. El informe preliminar de la autopsia reveló que la víctima murió tras broncoaspirarse, producto de la brutal golpiza. Tenía lesiones en la cabeza, el rostro, el tórax, las piernas y los brazos.