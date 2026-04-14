Proyectarán “Barcos y catedrales” en Espacio Incaa

“Barcos y catedrales” es el título de un poemario de la tucumana Inés Aráoz, que su hijo Nicolás Aráoz retoma para una película detallista, centrada en los sentimientos y el silencio que se estrenó el año pasado tras una década de preparación. Hoy se la verá nuevamente desde las 18 en el Espacio Incaa de la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251).
El filme (foto) se proyectó en la Competencia Argentina del Bafici, de donde volvió con dos reconocimientos a su fotografía (responsabilidad de Mauricio Asial): el premio de la Asociación Argentina de Autores de Fotografía Cinematográfica a la mejor dirección de fotografía de Largometraje Argentino y una mención especial en su categoría.
La trama
La sinopsis se centra en Antonio, quien a sus 65 años le pesan relaciones irresueltas tanto con su padre, que acaba de morir y a cuya casa va a habitar, como con su hija adolescente. Un encuentro con Emilia será fundamental para salir de la inercia en la que transcurren sus días. “Le pasan muchas cosas (por dentro y por fuera) y vemos cómo transita esta etapa y lo acompañamos. Este tipo de cine es el que da muestra de nuestra identidad; estas películas nos funcionan como espejo y vuelven a nosotros para generar crecimiento”, completa el director en una entrevista de 2025 con LA GACETA. La historia está protagonizada por Oscar Nemeth, Natalia Pelayo y Sergio Prina. Tambien participan Bernardo Alonso, Ramiro Fagalde Busquets, Ana Abán, Sebastián Blanco, Daniel Elías, Ana Di Lullo y Lilian Mirkin, entre otros.
Desde las 20, en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575) y con entrada libre y gratuita, habrá función de Zap Cine con “La fiesta de Babette”, película danesa dirigida por Gabriel Axel sobre una celebración que una inmigrante ofrece agradeciendo por haber sido aceptada.