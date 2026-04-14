Proyectarán “Barcos y catedrales” en Espacio Incaa

La trama

La sinopsis se centra en Antonio, quien a sus 65 años le pesan relaciones irresueltas tanto con su padre, que acaba de morir y a cuya casa va a habitar, como con su hija adolescente. Un encuentro con Emilia será fundamental para salir de la inercia en la que transcurren sus días. “Le pasan muchas cosas (por dentro y por fuera) y vemos cómo transita esta etapa y lo acompañamos. Este tipo de cine es el que da muestra de nuestra identidad; estas películas nos funcionan como espejo y vuelven a nosotros para generar crecimiento”, completa el director en una entrevista de 2025 con LA GACETA. La historia está protagonizada por Oscar Nemeth, Natalia Pelayo y Sergio Prina. Tambien participan Bernardo Alonso, Ramiro Fagalde Busquets, Ana Abán, Sebastián Blanco, Daniel Elías, Ana Di Lullo y Lilian Mirkin, entre otros.