Contepomi y su admiración por Messi: “Es un ejemplo”

Resumen para apurados
- El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, visitó el Inter Miami en EE. UU. para reunirse con Gerardo Martino y protagonizó un encuentro fortuito con Lionel Messi.
- La visita buscaba intercambiar conceptos de liderazgo con el 'Tata'. Durante la jornada, el entrenador de rugby destacó la humildad de Messi y su rol como ejemplo para el deporte.
- Este intercambio transversal busca potenciar la gestión de grupos en Los Pumas. La figura de Messi se ratifica como un referente ético y profesional para el seleccionado nacional.
El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, compartió detalles de una experiencia especial durante su visita a las instalaciones de Inter Miami, donde tuvo la oportunidad de intercambiar ideas con Gerardo Martino y protagonizar un inesperado encuentro con Lionel Messi.
Según explicó, el objetivo principal de su viaje era reunirse con el “Tata” Martino. Contepomi suele nutrirse del contacto con entrenadores de otras disciplinas para ampliar su mirada sobre el liderazgo y la gestión de grupos. En ese contexto, la charla con el técnico del equipo estadounidense formó parte de su búsqueda constante de aprendizaje.
Sin embargo, la visita tuvo un momento inesperado. Tras la reunión, se cruzó con Messi, quien, según relató, se detuvo para sacarse una foto con él. Un gesto simple que reforzó la admiración que el entrenador de rugby siente por el capitán de la Selección.
“No lo conozco personalmente, pero es un ejemplo”, aseguró Contepomi en una entrevista con TMO, destacando no solo su dimensión deportiva, sino también su comportamiento fuera de la cancha. En ese sentido, remarcó la importancia de su figura para las nuevas generaciones. Además, valoró la simpleza del rosarino como uno de sus rasgos más distintivos. “Ojalá juegue de por vida”, expresó, en una frase que resume el impacto que Messi tiene más allá del fútbol.
La experiencia, según el propio Contepomi, se inscribe dentro de una lógica de aprendizaje transversal, donde el intercambio con referentes de otros deportes se convierte en una herramienta clave para potenciar su rol al frente de Los Pumas.