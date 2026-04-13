Contepomi y su admiración por Messi: “Es un ejemplo”

“No lo conozco personalmente, pero es un ejemplo”, aseguró Contepomi en una entrevista con TMO, destacando no solo su dimensión deportiva, sino también su comportamiento fuera de la cancha. En ese sentido, remarcó la importancia de su figura para las nuevas generaciones. Además, valoró la simpleza del rosarino como uno de sus rasgos más distintivos. “Ojalá juegue de por vida”, expresó, en una frase que resume el impacto que Messi tiene más allá del fútbol.