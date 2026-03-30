Un jugador de Los Pumas cerca de emigrar al rugby japonés

Con las principales ligas entrando en su tramo final, los clubes ya empiezan a moverse en el mercado pensando en la próxima temporada. En ese contexto, un jugador de Los Pumas comenzó a despertar interés tanto en Europa como en Japón, y su futuro podría resolverse en las próximas semanas. Se trata de Tomás Lavanini, segunda línea que actualmente integra el plantel de Highlanders en el Super Rugby Pacific 2026 y cuya continuidad en Nueva Zelanda no está garantizada.