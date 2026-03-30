Un jugador de Los Pumas cerca de emigrar al rugby japonés

Con las principales ligas entrando en su tramo final, los clubes ya empiezan a moverse en el mercado pensando en la próxima temporada. En ese contexto, un jugador de Los Pumas comenzó a despertar interés tanto en Europa como en Japón, y su futuro podría resolverse en las próximas semanas. Se trata de Tomás Lavanini, segunda línea que actualmente integra el plantel de Highlanders en el Super Rugby Pacific 2026 y cuya continuidad en Nueva Zelanda no está garantizada.
En un primer momento, el destino parecía estar en Europa. Más precisamente en Inglaterra, donde Sale Sharks lo tiene en carpeta como una de las opciones para reforzar su pack de forwards de cara a la próxima temporada.
Sin embargo, en las últimas horas surgió un nuevo competidor con fuerza: el rugby japonés. Según informaron medios franceses, desde el país asiático avanzaron en las negociaciones y ya hubo contactos concretos con el forward argentino.
La propuesta, tanto en lo económico como en lo deportivo, habría captado la atención del jugador formado en Hindú, que analiza seriamente dar el salto a una liga que en los últimos años creció en competitividad y poder de atracción.
Por ahora no trascendió qué club está interesado en sumarlo, aunque lo cierto es que un segunda línea con su experiencia internacional, potencia física y recorrido en la elite resulta una pieza codiciada.
Así, el futuro de Lavanini se debate entre volver a Europa o iniciar una nueva etapa en Japón, donde podría compartir competencia con otros argentinos como Pablo Matera.