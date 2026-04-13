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Insólita roja para Lisandro Martínez: volvió tras su lesión y se fue expulsado por tirar del pelo a un rival

El defensor del Manchester United tuvo un regreso inesperado tras dos meses afuera: protagonizó una falta inédita, intervino el VAR y vio la tarjeta roja. Un golpe en su puesta a punto pensando en la Selección.

Lisandro Martínez fue expulsado en el duelo entre Manchester United y Leeds. Lisandro Martínez fue expulsado en el duelo entre Manchester United y Leeds.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lisandro Martínez fue expulsado este domingo en la derrota 2-1 del Manchester United ante Leeds por la Premier League tras tirarle del pelo a un rival en su regreso tras una lesión.
  • Tras dos meses inactivo por una lesión en el sóleo, el defensor regresó y vio la roja directa a los 56 minutos luego de que el VAR alertara al árbitro sobre un tirón a Calvert-Lewin.
  • La sanción frena su puesta a punto para el Mundial 2026 con la Selección argentina de Scaloni, mientras el Manchester United se aleja de la lucha por el título en la Premier League.
Resumen generado con IA

El regreso de Lisandro Martínez a las canchas terminó de la peor manera. Luego de dos meses de inactividad por una lesión en el sóleo, el defensor fue protagonista de una acción tan inesperada como insólita en la derrota del Manchester United 2-1 ante Leeds: vio la tarjeta roja por tirarle del pelo a un rival.

La jugada ocurrió a los 56 minutos, cuando el zaguero argentino sujetó del cabello al delantero Dominic Calvert-Lewin en plena disputa. En primera instancia, el árbitro Paul Tierney no advirtió la infracción, pero el VAR lo convocó a revisar la acción. Tras observarla en el monitor, no dudó: expulsión directa.

El episodio contrasta con lo que había sido hasta ese momento un buen rendimiento de “Licha”, que incluso había protagonizado una salvada espectacular sobre la línea para evitar el tercer gol del Leeds. Sin embargo, esa acción quedó opacada por la falta que terminó condicionando el partido.

La expulsión también impacta en su presente con la Selección argentina. Martínez busca recuperar ritmo y meterse en la lista definitiva de Lionel Scaloni para el Mundial 2026, en un contexto donde la defensa está bajo la lupa por la situación física de Cristian Romero.

Con esta derrota y la salida prematura del argentino, el Manchester United se mantiene en el tercer puesto de la Premier League con 55 puntos, perdiendo terreno en la pelea por el título. Pero más allá de la tabla, la imagen que quedó fue la de una expulsión tan evitable como sorprendente.

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