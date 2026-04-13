Armani no llega al Superclásico y River tendrá arquero nuevo ante Boca

La ausencia del “Pulpo” es poco habitual. Desde su llegada en 2018, solo se había perdido un Superclásico (en 2021, por coronavirus), lo que marca el peso de su baja en un partido de esta magnitud. Además, Boca es el rival al que más veces enfrentó en su carrera, con un registro de 20 partidos, nueve triunfos, cinco empates y seis derrotas.