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Armani no llega al Superclásico y River tendrá arquero nuevo ante Boca

El capitán quedó descartado por su lesión en el sóleo y no estará en el Monumental. Santiago Beltrán seguirá como titular en un duelo clave.

Armani no llegará a recuperarse para el Superclásico. Armani no llegará a recuperarse para el Superclásico.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Armani quedó descartado para el Superclásico ante Boca en el Monumental por una lesión en el sóleo de su pierna derecha, pese a realizar un tratamiento con células madre.
  • Santiago Beltrán reemplazará al capitán en un duelo clave. Armani, de 39 años, solo se ausentó en un clásico desde 2018 y planea regresar el 25 de abril frente a Aldosivi.
  • La baja del referente obliga a River a confiar en su arquero juvenil para un partido determinante. El equipo pierde experiencia histórica frente a su máximo rival en el Torneo 2026.
Resumen generado con IA

Franco Armani no será parte del próximo Superclásico y encendió una alerta importante en River. El arquero, de 39 años, no logró recuperarse a tiempo de una lesión en el sóleo de su pierna derecha -por la que incluso realizó un tratamiento con células madre- y quedó oficialmente descartado para enfrentar a Boca en el Monumental.

La ausencia del “Pulpo” es poco habitual. Desde su llegada en 2018, solo se había perdido un Superclásico (en 2021, por coronavirus), lo que marca el peso de su baja en un partido de esta magnitud. Además, Boca es el rival al que más veces enfrentó en su carrera, con un registro de 20 partidos, nueve triunfos, cinco empates y seis derrotas.

Ante este escenario, el entrenador Eduardo Coudet mantendrá la confianza en Santiago Beltrán, el joven arquero que viene teniendo un gran 2026 y que ya respondió con intervenciones clave en los últimos encuentros. Su continuidad será una de las apuestas fuertes del cuerpo técnico para un duelo determinante.

Por su parte, Armani ya tiene en mente su regreso: apunta a volver el sábado 25 de abril ante Aldosivi, una vez completada su recuperación. Hasta el momento, solo sumó 45 minutos en lo que va del año, lo que también explica la decisión de no arriesgarlo.

Así, River deberá afrontar el Superclásico sin su referente bajo los tres palos, en un partido donde cada detalle puede inclinar la balanza.

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