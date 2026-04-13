La Justicia de EEUU suspende apelaciones en el caso YPF y refuerza el fallo favorable a Argentina

Resumen para apurados
- La Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió apelaciones en el caso YPF tras revocar la condena de U$S16.100 millones contra Argentina, ordenando el proceso judicial esta semana.
- La medida congela recursos de garantías tras el fallo de marzo que determinó que Argentina no debe pagar la suma millonaria por la expropiación de la petrolera estatal en 2012.
- El fallo debilita la posición de Burford Capital y reduce chances de reversión. Se aguardan posibles recursos finales ante el pleno de la Cámara o la Corte Suprema de los EE.UU.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dispuso suspender todas las apelaciones pendientes en el juicio por la expropiación de YPF y dejó sin efecto la audiencia prevista para esta semana, en una decisión que ordena el proceso tras el reciente fallo favorable a la Argentina.
La medida se vincula directamente con la resolución de fines de marzo, que revocó la condena de U$S16.100 millones dictada en primera instancia por la jueza Loretta Preska. Con este paso, el tribunal busca evitar avances sobre recursos que podrían quedar sin efecto si ese fallo se confirma.
Entre las apelaciones alcanzadas por la suspensión figura la presentada por la propia Argentina contra la orden de Preska que le exigía entregar acciones de YPF como garantía. Al congelar estos planteos, la Cámara evita tratar cuestiones que podrían volverse abstractas en función de la resolución principal, consignó el diario "La Nación".
El fallo quedará firme una vez que se agoten -o venzan los plazos para intentar- los dos recursos disponibles para los fondos demandantes, Burford Capital y Eton Park. Uno de ellos es el pedido de revisión ante el pleno de la Cámara, mientras que el otro es la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos mediante un certiorari.
Los especialistas que siguen el caso coinciden en que las probabilidades de revertir el fallo son reducidas. Esa lectura ya había sido anticipada por los mercados: tras conocerse la decisión de marzo, las acciones de Burford registraron fuertes caídas tanto en Wall Street como en Londres.
El fallo que cambió el mapa del litigio
A fines de marzo, el Segundo Circuito revocó -por mayoría- la sentencia que obligaba al Estado argentino a pagar más de U$S16.100 millones más intereses por la estatización de YPF en 2012. Además, confirmó que la petrolera no tenía responsabilidad en el caso.
Los jueces Denny Chin y Beth Robinson concluyeron que la magistrada de primera instancia había interpretado de forma incorrecta el derecho argentino, al considerar que los estatutos de la empresa generaban obligaciones que habilitaban una demanda en tribunales estadounidenses. En disidencia votó José Cabranes, quien respaldó el criterio original.
El tribunal, sin embargo, señaló que el Estado argentino incumplió los estatutos de YPF durante la expropiación y que esa conducta afecta la confianza de los inversores, aunque aclaró que el reclamo planteado por los demandantes no tiene sustento jurídico bajo la legislación argentina aplicable al caso.
En este escenario, Burford -que había adquirido los derechos de litigio de las empresas Petersen- mantiene abierta la posibilidad de continuar la disputa, aunque con opciones limitadas.