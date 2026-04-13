La Justicia de EEUU suspende apelaciones en el caso YPF y refuerza el fallo favorable a Argentina

El fallo quedará firme una vez que se agoten -o venzan los plazos para intentar- los dos recursos disponibles para los fondos demandantes, Burford Capital y Eton Park. Uno de ellos es el pedido de revisión ante el pleno de la Cámara, mientras que el otro es la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos mediante un certiorari.