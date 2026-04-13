Estudio afirma que las parejas se besan menos y las mujeres argentinas buscan emoción fuera de la pareja

La ciencia confirma que el beso no nació por amor, sino que evolucionó hace 21 millones de años como una herramienta de supervivencia para calmar tensiones y sellar alianzas entre nuestros ancestros. En Argentina, hoy se da una situación particular. Según el último informe de Gleeden, la app de encuentros no monógamos para mujeres, mientras el 88% de las usuarias asegura que sus besos más apasionados ocurren en citas extramatrimoniales, casi la mitad de las parejas estables, un 45%, admite que ya no hay besos en el hogar.