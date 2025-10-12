Secciones
Sexualmente hablando: besos
Los besos. Los besos.
El “Ananga Ranga”, al igual que el Kama Sutra, es una de las más antiguas enciclopedias del sexo y el amor. De origen hindú, fue originalmente escrito en sánscrito por Kalyana Malla en el siglo XVI para instruir en estas artes a una joven perteneciente a la casta dominante. A pesar de tratarse de un texto tan antiguo, algunos capítulos plantean cuestiones universales y notablemente vigentes. Otros, de lo más curiosos y originales, merecen ser recordados. Uno de ellos es el referido a los besos.

Siete lugares

El poeta empieza diciendo que existen “siete lugares especialmente destinados a la osculación, y que todo el mundo conoce”: el labio inferior, los ojos, las mejillas, la cabeza, la boca, los senos y los hombros. Aunque agrega que “las gentes de ciertos países tienen, es verdad, otros sitios, que ellas creen conveniente besar”. Como ser “los voluptuosos de Sata-Desnha, que han adoptado la fórmula siguiente: Axila-Ombligo-Yoni”.

Pero asegura que esa fórmula “está lejos de ser familiar a los hombres de nuestras comarcas, ni en el mundo en general”.

Consigna diez especies diferentes de besos:

1-Beso Milita, lo que significa Mishrita, mezcla o reconciliación. Si la mujer está enojada, por ligero que sea el motivo, no besará el rostro de su marido; éste deberá, pues, imprimir con fuerza los labios sobre los de ella y sostener las dos bocas unidas hasta que el malhumor haya pasado.

2-Beso Sphurita, que implica la idea de arrancamiento y de veleidad. La mujer aproxima su boca a la de él, que le besa el labio inferior; mas ella la retira velozmente con una especie de movimiento frenado y sin devolverle el beso.

3-Beso Ghatika: una expresión frecuentemente empleada por los poetas. Es la mujer la que lo da; excitada por la pasión, cubre con sus manos los ojos del esposo, y, cerrando los suyos, introduce su lengua en la boca de él y la remueve con una agitación tan suave, tan cadenciosa, que da enseguida la idea de otra y más completa forma de goce.

4-Beso Tiryak u oblicuo. El marido, de pie detrás de su mujer o a su lado, le opone la mano bajo el mentón, lo coge y lo eleva, hasta hacerla ver su rostro en el cielo; toma entonces su labio inferior entre los dientes, para morderlo y masticarlo con gracia.

5-Uttaroshtha o “beso en el labio superior”. Cuando la mujer está radiante de deseo, toma entre sus dientes el labio inferior de su marido, lo muerde y mastica gratamente. Él, por su parte, hace lo mínimo en el labio superior de ella. Los dos llegan así al más alto grado de pasión.

6-Pindita o “beso de conjunto”. Ella toma con sus dedos los labios de su marido, pasa por ellos su lengua y los muerde.

7-Samputa o “beso de cofrecillo”. El marido besa el interior de la boca de su mujer, que le devuelve otro parecido.

8-Beso Hanuwava (mandíbula). Aquí no se debe dar de pronto el beso sino comenzar por remover los labios, frente a frente el uno y el otro, de manera provocativa, con todas clases de monaditas, malicias y picardías. Después de algunos minutos de esta diversión, las bocas se aproximan y se cambia el beso.

9-Beso Samaushta. Es dado por la mujer, que toma entre sus labios la boca y los labios de su marido y los oprime con su lengua, danzando en torno de él.

10-Pratibodha o “beso de aviso”. Cuando el marido, después de una ausencia de algún tiempo, vuelve a la casa y encuentra a su mujer dormida sobre el tapiz en una estancia solitaria, posa sus labios en los de ella y aumenta gradualmente la presión hasta que ella se despierta. Esta es, ciertamente, la forma de besar más agradable y que deja más dulce recuerdo.

