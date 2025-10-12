Sexualmente hablando: besos

El “Ananga Ranga”, al igual que el Kama Sutra, es una de las más antiguas enciclopedias del sexo y el amor. De origen hindú, fue originalmente escrito en sánscrito por Kalyana Malla en el siglo XVI para instruir en estas artes a una joven perteneciente a la casta dominante. A pesar de tratarse de un texto tan antiguo, algunos capítulos plantean cuestiones universales y notablemente vigentes. Otros, de lo más curiosos y originales, merecen ser recordados. Uno de ellos es el referido a los besos.