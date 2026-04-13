La historia de Maximiliano Villar, el tucumano que sufre una de las enfermedades más raras del mundo y pide ayuda para sobrevivir

“Mi enfermedad comenzó en el 2024. Fue inesperado porque, es una enfermedad que le sucede a una persona en un millón. Es poco frecuente y hay personas que tienen el diagnóstico años después, porque son mal diagnosticadas, con distintos tipos de traumas psicológicos o algo así. Y a mí, gracias a Dios, me hicieron los estudios pertinentes, como un electromiograma. Como es tan costoso el tratamiento, tuve problemas con las obras sociales, que me pusieron miles de trabas para poder tener la medicación. Tuve que poner amparos judiciales y no me daban la medicación. Luego que me dieron la jubilación, pasé a Pami y se me complicaron mucho más las cosas pero, gracias a Dios, en el Sanatorio del Sur me recibieron con los brazos abiertos y estoy muy agradecido por eso”, explicó Villar, en una entrevista concedida de “La mañana empieza aquí”, el noticiero matutino de LG Play.