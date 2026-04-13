Invasión de grillos en la provincia: qué hay detrás del fenómeno que sorprende a los tucumanos

Resumen para apurados
- Tucumán registra una inusual invasión de grillos en zonas urbanas esta semana debido a las lluvias y el calor extremo, que aceleraron su reproducción y ciclo de vida natural.
- El fenómeno responde a la humedad del suelo y la atracción por la luz artificial. Los insectos buscan refugio en hogares ante la expansión urbana y el desmalezado de sus hábitats.
- Aunque son inofensivos, su presencia puede atraer depredadores como alacranes. Se espera que la población disminuya naturalmente con el próximo descenso de la temperatura.
Desde hace semanas que, en distintos puntos de la provincia, los tucumanos comenzaron a notar una presencia inusual de grillos en las casas, los patios y las veredas. El fenómeno, que a simple vista parece una “invasión”, tiene una explicación científica y responde a una combinación de factores ambientales que favorecen su reproducción.
De acuerdo con especialistas, la principal causa es climática. Las lluvias recientes, combinadas con temperaturas elevadas y ambientes húmedos, generan condiciones ideales para que los grillos completen su ciclo de vida y se multipliquen rápidamente. En ese contexto, se produce lo que los expertos denominan una “explosión poblacional”.
A esto se suma que el calor acelera su desarrollo y aumenta su actividad nocturna, momento en el que salen a alimentarse y reproducirse. Durante las noches cálidas, los grillos adultos emergen en mayor cantidad y se desplazan hacia zonas urbanas.
Otro factor es la humedad. Los grillos necesitan suelos húmedos para depositar sus huevos, por lo que las temporadas lluviosas favorecen la supervivencia de las crías y disparan su número en pocas semanas.
Pero no es lo único. La expansión urbana, el desmalezado y los movimientos de suelo también pueden empujar a estos insectos a salir de su hábitat natural y acercarse a viviendas en busca de refugio y alimento.
Por qué aparecen en las casas
Una de las razones por las que los grillos se vuelven tan visibles es su atracción por la luz artificial. Durante la noche, tienden a acercarse a focos, ventanas y puertas iluminadas, lo que facilita su ingreso a los hogares.
Además, encuentran alimento fácilmente en entornos urbanos, como restos orgánicos, hojas secas, migas e incluso papel o telas húmedas. Su capacidad de adaptación les permite sobrevivir tanto en jardines como dentro de las casas.
Las grietas en paredes, puertas mal selladas o aberturas sin protección también funcionan como vías de acceso, lo que explica por qué muchos tucumanos los encuentran dentro de sus viviendas.
¿Son peligrosos?
Los especialistas coinciden en que los grillos no representan un riesgo directo para la salud humana. Sin embargo, pueden resultar molestos por su presencia masiva y su característico sonido nocturno.
En algunos casos, si se acumulan en grandes cantidades, pueden generar pequeños daños materiales, como deterioro de papeles o telas en ambientes húmedos.
También hay un aspecto indirecto: al ser alimento de otros animales, su presencia puede atraer especies como alacranes, lo que obliga a reforzar las medidas de prevención.
La población de grillos suele disminuir cuando cambian las condiciones climáticas, especialmente con el descenso de la temperatura o la reducción de la humedad.