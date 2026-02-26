¿Qué significa escuchar grillos por la noche? El secreto del Feng Shui para tu hogar

Dentro de la cultura popular china, la valoración de estos insectos llegó al punto de que las familias decidieran criarlos en pequeñas jaulas dentro de las viviendas. Los habitantes apreciaban el sonido nocturno, no solo por su cualidad musical, sino principalmente como un emblema de protección y de continuidad en la buena fortuna. De esta manera, el grillo se consolidó como un amuleto vivo que aseguraba el resguardo y la prosperidad constante para la familia.