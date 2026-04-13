La pirámide natural más perfecta del mundo está en la Argentina: una enigmática estructura de 200 metros de alto

Dependiendo de la luz que se refleja en la sal, el cono puede verse como un “volcán flotante” que vaga en medio de una inmensidad blanca de más de 1.600 kilómetros cuadrados. Según el geólogo Aroldo Saúl Kärcher, esta formación se asienta sobre rocas igneas de unos 180 millones de años, aunque el cono en sí es mucho más joven. Científicamente, se lo describe como un estrato volcán cuyo "corazón" nunca tuvo la fuerza suficiente para estallar y desarrollar un cráter, quedando como una pirámide de lava y sal petrificada en el tiempo.