Descrubren el "remedio natural" que previene la gripe: está en el sudor, saliva y las lágrimas

Resumen para apurados
- Investigadores de la Fundación Fisabio hallaron que la dermcidina, presente en el sudor y saliva, previene la gripe al bloquear el ingreso del virus a las células del organismo.
- La sustancia bloquea la hemaglutinina del virus Influenza A. El estudio en PNAS halló que personas asintomáticas poseen niveles seis veces más altos de este péptido protector.
- El descubrimiento abre la puerta a nuevos fármacos para prevenir la gripe y otros virus respiratorios, como el sarampión, basándose en los mecanismos de inmunidad natural humana.
¿Por qué algunas personas casi no se enferman de gripe, incluso cuando están expuestas al virus? La respuesta podría estar en una sustancia que el propio cuerpo produce de manera natural y que, hasta ahora, había pasado desapercibida en su potencial protector.
Un grupo de investigadores en España identificó una sustancia producida por el propio organismo que podría convertirse en una herramienta clave contra la gripe. Se trata de la dermcidina, un péptido presente en fluidos como el sudor, la saliva y las lágrimas, que forma parte de las defensas naturales frente a infecciones respiratorias.
Qué es la dermcidina y por qué podría ser clave contra la gripe
El hallazgo fue desarrollado por la Fundación Fisabio y publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Según los resultados, esta molécula presenta una fuerte acción antiviral, especialmente contra el virus de la influenza A.
Los científicos observaron que la dermcidina se encuentra en puntos clave de entrada de patógenos al organismo, como la nasofaringe, la saliva y las lágrimas. Su mecanismo consiste en interferir en las primeras etapas de la infección, impidiendo que el virus logre ingresar a las células.
En concreto, el estudio señala que este péptido actúa sobre la hemaglutinina, una proteína esencial que el virus utiliza para adherirse e infectar. Al unirse a esta estructura, la dermcidina altera su funcionamiento y reduce la capacidad del virus para propagarse.
Uno de los datos más relevantes es la relación entre los niveles de esta sustancia y la presencia de síntomas. De acuerdo con la investigación, las personas que no desarrollan cuadros de gripe presentan concentraciones significativamente más altas de dermcidina, incluso hasta seis veces superiores en comparación con quienes sí manifiestan síntomas.
Este descubrimiento abre nuevas líneas de estudio sobre la inmunidad natural y podría aportar claves para el desarrollo de futuras estrategias de prevención o tratamiento frente a infecciones virales respiratorias.
Previnir la gripe: ¿cómo sería el tratamiento con dermcidina?
El descubrimiento de la dermcidina como defensa natural del organismo frente a infecciones respiratorias abre un nuevo escenario en la investigación médica. A partir de estos resultados, científicos consideran posible el desarrollo de fármacos alternativos que aprovechen este mecanismo para prevenir o reducir el impacto de enfermedades virales.
El estudio, liderado por la Fundación Fisabio y publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, plantea además que este compuesto podría tener aplicaciones más allá de la gripe, extendiéndose a otros virus respiratorios.
Según los investigadores, la dermcidina no solo actúa contra la influenza A, sino que también podría ser efectiva frente a otros patógenos que se transmiten por vía aérea, como el virus del sarampión y algunos coronavirus asociados al resfrío común.