Secciones
SociedadTurismo

El salar más largo del mundo está en Argentina y es uno de los puntos más desolados del país

A diferencia de Uyuni, esta extensión de mineral apenas tiene una anchura de 12 km, pero se emplaza a lo largo de toda una provincia.

El salar de Antofalla se ubica a 3900 metros sobre el nivel del mar en la Puna catamarqueña El salar de Antofalla se ubica a 3900 metros sobre el nivel del mar en la Puna catamarqueña (Imagen: Wikiloc)
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Aunque Uyuni sea el más inmenso del mundo, el recorrido de Antofalla le otorga el título del más largo del planeta. Allí donde solo una escasa vegetación se anima a crecer y custodiado por uno de los volcanes más altos del mundo, el salar de la Puna catamarqueña se impone con su vastedad que raja de extremo a extremo a la provincia norteña.

El Palacio más lujoso de Argentina: una obra de 140 habitaciones que su dueño nunca pudo probar

El Palacio más lujoso de Argentina: una obra de 140 habitaciones que su dueño nunca pudo probar

Esta extensión de este mineral es la más larga del mundo. Ubicado a nada menos que 3900 metros sobre el nivel del mar, este paisaje abruma con su inmensidad y su lejanía, inaccesible entre la hostilidad de los restos de lava, los inquietantes ojos del campo y un entorno que se asemeja a las condiciones de “Tierra primitiva”.

Un oasis salino entre volcanes y géiseres

Con 160 km de largo, el salar de Antofalla supera a Uyuni con su longitud que atraviesa a de Catamarca en dirección sudoeste-noroeste, cubriendo una distancia tan vasta como el largo total de la provincia. A diferencia del gigante boliviano, que comprende unos 10.000 km², su forma es alargada y estrecha, contando con tan solo 12 km de anchura. Se encuentra situado en la Puna catamarqueña, en la localidad de Antofagasta de la Sierra, y convive con los volcanes, lagunas y cerros de colores intensos.

Emplazado junto al Cono de Antofalla, una estructura enigmática de un aspecto piramidal perfecto, este es uno de los sitios más inhóspitos, aislados y remotos del país. Si bien la aridez es extrema, el agua se manifiesta de forma espectacular en las tres lagunas interconectadas que, en realidad, son géiseres activos. Estas reciben el nombre de "Ojos del Campo" y sus aguas presentan distintos colores (una es rojiza, otra azul y la otra negra), generando una postal surrealista en medio del desierto.

Salar de Antofalla, un rincón surrealista en la Tierra. Salar de Antofalla, un rincón surrealista en la Tierra. (Imágenes web)

Recomendaciones para una travesía segura

Por las características del terreno, para conocer el lugar hay que contar con vehículos 4x4. La recomendación es contratar una excursión con guías especializados en Antofagasta de la Sierra para garantizar una experiencia segura en este rincón extremo de la Argentina.

Temas Catamarca
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas
1

Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas

Interna en el PJ: por qué la unidad de Jaldo entró en zona de demolición
2

Interna en el PJ: por qué la unidad de Jaldo entró en zona de demolición

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes
3

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h
4

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Intentó matar a su mujer chocando la camioneta en la que se movilizaba con ella y sus dos hijas
5

Intentó matar a su mujer chocando la camioneta en la que se movilizaba con ella y sus dos hijas

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal
6

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal

Más Noticias
“No es solo un huevo de Pascua, es una experiencia”: así son los nuevos huevos en gajos que se venden en Tucumán

“No es solo un huevo de Pascua, es una experiencia”: así son los nuevos huevos en gajos que se venden en Tucumán

Préstamos Anses: ¿cuándo podrían volver y de cuánto será el nuevo tope?

Préstamos Anses: ¿cuándo podrían volver y de cuánto será el nuevo tope?

La humanidad volverá a la Luna: cuándo y a qué hora es el despegue de Artemis II

La humanidad volverá a la Luna: cuándo y a qué hora es el despegue de Artemis II

El tiempo en Tucumán: el calor no aflojará y podría llover durante la tarde

El tiempo en Tucumán: el calor no aflojará y podría llover durante la tarde

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal

Qué esperar del cierre de marzo: la energía que gobernará a los signos del horóscopo chino, según Ludovica Squirru

Qué esperar del cierre de marzo: la energía que gobernará a los signos del horóscopo chino, según Ludovica Squirru

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Paro universitario: Adiunt exige que se aplique la Ley de financiamiento

Paro universitario: Adiunt exige que se aplique la Ley de financiamiento

Comentarios