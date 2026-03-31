El salar más largo del mundo está en Argentina y es uno de los puntos más desolados del país

Aunque Uyuni sea el más inmenso del mundo, el recorrido de Antofalla le otorga el título del más largo del planeta. Allí donde solo una escasa vegetación se anima a crecer y custodiado por uno de los volcanes más altos del mundo, el salar de la Puna catamarqueña se impone con su vastedad que raja de extremo a extremo a la provincia norteña.
Esta extensión de este mineral es la más larga del mundo. Ubicado a nada menos que 3900 metros sobre el nivel del mar, este paisaje abruma con su inmensidad y su lejanía, inaccesible entre la hostilidad de los restos de lava, los inquietantes ojos del campo y un entorno que se asemeja a las condiciones de “Tierra primitiva”.
Un oasis salino entre volcanes y géiseres
Con 160 km de largo, el salar de Antofalla supera a Uyuni con su longitud que atraviesa a de Catamarca en dirección sudoeste-noroeste, cubriendo una distancia tan vasta como el largo total de la provincia. A diferencia del gigante boliviano, que comprende unos 10.000 km², su forma es alargada y estrecha, contando con tan solo 12 km de anchura. Se encuentra situado en la Puna catamarqueña, en la localidad de Antofagasta de la Sierra, y convive con los volcanes, lagunas y cerros de colores intensos.
Emplazado junto al Cono de Antofalla, una estructura enigmática de un aspecto piramidal perfecto, este es uno de los sitios más inhóspitos, aislados y remotos del país. Si bien la aridez es extrema, el agua se manifiesta de forma espectacular en las tres lagunas interconectadas que, en realidad, son géiseres activos. Estas reciben el nombre de "Ojos del Campo" y sus aguas presentan distintos colores (una es rojiza, otra azul y la otra negra), generando una postal surrealista en medio del desierto.
Recomendaciones para una travesía segura
Por las características del terreno, para conocer el lugar hay que contar con vehículos 4x4. La recomendación es contratar una excursión con guías especializados en Antofagasta de la Sierra para garantizar una experiencia segura en este rincón extremo de la Argentina.