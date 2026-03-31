El salar más largo del mundo está en Argentina y es uno de los puntos más desolados del país

Un oasis salino entre volcanes y géiseres

Con 160 km de largo, el salar de Antofalla supera a Uyuni con su longitud que atraviesa a de Catamarca en dirección sudoeste-noroeste, cubriendo una distancia tan vasta como el largo total de la provincia. A diferencia del gigante boliviano, que comprende unos 10.000 km², su forma es alargada y estrecha, contando con tan solo 12 km de anchura. Se encuentra situado en la Puna catamarqueña, en la localidad de Antofagasta de la Sierra, y convive con los volcanes, lagunas y cerros de colores intensos.