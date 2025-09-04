Secciones
“Necesito hacerte el amor”: Soledad Silveyra contó la historia detrás del meme de Osvaldo Laport

La actriz contó cómo fue grabar la escena que se viralizó años después.

"Necesito hacerte el amor": Soledad Silveyra contó la historia detrás del meme de Osvaldo Laport
Hace 4 Hs

“Amor en custodia” se convirtió en una de las novelas más exitosas que dio la televisión argentina. La impactante dupla que formaron Soledad Silveyra y Osvaldo Laport logró encantar al público. Pero no sabían que 20 años más tarde, una escena que grabaron juntos se convertiría en uno de los memes más usados.

En 2005 “Amor en custodia” logró tanta audiencia que terminó su último capítulo con 29.9 puntos de rating y una transmisión en vivo en el Gran Rex. Además de Laport y Silveyra, contó con la participación de Sebastián Estevanez, Claudia Fontán, Carolina Papaleo, Melina Petriella y Sabrina Garciarena. También pasaron figuras como Raúl Taibo, Irma Roy y Gimena Accardi.

La novela cuenta la historia de Paz Achaval Urien, la esposa de un reconocido empresario que se dedicó toda su vida a seguir los mandatos patriarcales de su padre. Pero un día, la protagonista se encuentra con Juan Manuel Aguirre, un practicante de artes marciales que salva su vida de un accidente. Desde entonces, sus vidas se unen por lo que empieza como una relación profesional y se transforma en un amor prohibido.

Cómo surgió el meme de Osvaldo Laport y Soledad Silveyra

Este miércoles, Silveyra fue la invitada estrella de “Otro día perdido” y Mario Pergolini decidió pasar la grabación de la icónica escena. “Son como una cara muy presente siempre en los memes”, observó el conductor, a lo que la actriz respondió contando lo divertidas que eran las grabaciones.

Según “Solita”, su compañero improvisaba mucho durante las grabaciones. “Él inventaba dónde hacer el amor –contó entre risas–. Y un día me dice: ‘Vamos a hacerlo en un caballo’. Le digo: ‘¿Qué?’. ‘Al trote’. Y lo hicimos. Nosotros inventábamos, había esa libertad en las novelas, en esta sí”, recordó Silveyra sobre las grabaciones de hace dos décadas.

La actriz también rememoró el éxito que logró “Amor en custodia” en su transmisión. “Hablando de la novela, teníamos no sé… 25, 30 puntos. Hay capítulos que tenían 37 puntos de rating. Nosotros con Osvaldo nos divertimos muchísimo”, contó Silveyra a sus 73 años.

Aunque el público se imaginó una pareja real entre Laport y “Solita”, lo cierto es que nunca llegaron a tener ese tipo de vínculo. De hecho, hoy el actor está en pareja con Viviana Sáez, con quien lleva más de 30 años de casados. Silveyra, por su parte, blanqueó a mediados de año su relación con José Luis Vázquez, un argentino que vive en Brasil hace 40 años.

