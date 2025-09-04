“Necesito hacerte el amor”: Soledad Silveyra contó la historia detrás del meme de Osvaldo Laport

La novela cuenta la historia de Paz Achaval Urien, la esposa de un reconocido empresario que se dedicó toda su vida a seguir los mandatos patriarcales de su padre. Pero un día, la protagonista se encuentra con Juan Manuel Aguirre, un practicante de artes marciales que salva su vida de un accidente. Desde entonces, sus vidas se unen por lo que empieza como una relación profesional y se transforma en un amor prohibido.