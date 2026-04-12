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¿Cómo estará el tiempo este lunes 13 de abril en Tucumán?

El pronóstico anticipa una jornada marcada por la inestabilidad. Importante no salir de casa sin paraguas.

¿Cómo estará el tiempo este lunes 13 de abril en Tucumán?
Hace 40 Min

Resumen para apurados

  • El SMN prevé para este lunes 13 de abril en Tucumán una jornada de tiempo inestable con lloviznas matinales y tormentas hacia la tarde y noche en toda la provincia.
  • La temperatura oscilará entre 18°C y 24°C, con ráfagas de viento de hasta 50 km/h. Las lloviznas iniciales darán paso a tormentas con una probabilidad de lluvia de hasta el 70%.
  • Este cambio climático marca el fin de la estabilidad en la región. Se recomienda a la población extremar precauciones al circular y evitar actividades al aire libre.
Resumen generado con IA

El lunes 13 de abril se presentará con condiciones climáticas variables en Tucumán, comenzando con lloviznas durante la madrugada y la mañana, y evolucionando hacia tormentas durante la tarde y la noche, según el pronóstico meteorológico emitido este domingo a las 18 horas, por el SMN. El pronóstico será actualizado durante la madrugada. 

Cómo estará el tiempo durante el día

Durante la madrugada y la mañana, se esperan lloviznas aisladas, con probabilidades de precipitación entre el 10% y el 40%, y temperaturas que oscilarán entre los 18°C y 20°C.

Hacia la tarde, las condiciones tenderán a desmejorar, con tormentas y una probabilidad de lluvias que aumentará al rango del 40% al 70%, mientras que la temperatura alcanzará una máxima cercana a los 24°C.

Por la noche, el escenario se mantendrá inestable, con tormentas y temperaturas en torno a los 20°C.

Viento y ráfagas

El viento será otro de los factores a tener en cuenta durante la jornada. Se prevé:

Circulación predominante del sector norte y noreste

Velocidades entre 7 y 31 km/h

Ráfagas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h hacia la noche

Recomendaciones

Ante este panorama,y teniendo en cuenta que se emitió alerta amarilla por tormentas para Salta y Santiago del Estero, se recomienda a la población:

Tomar precauciones al circular, especialmente durante la tarde y noche

Evitar actividades al aire libre en momentos de tormenta

Estar atentos a posibles actualizaciones del pronóstico

El inicio de semana llega con un marcado cambio en las condiciones del tiempo, dejando atrás la estabilidad y dando paso a un lunes con lluvias y tormentas en toda la provincia.



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