¿Cómo estará el tiempo este lunes 13 de abril en Tucumán?

Resumen para apurados
- El SMN prevé para este lunes 13 de abril en Tucumán una jornada de tiempo inestable con lloviznas matinales y tormentas hacia la tarde y noche en toda la provincia.
- La temperatura oscilará entre 18°C y 24°C, con ráfagas de viento de hasta 50 km/h. Las lloviznas iniciales darán paso a tormentas con una probabilidad de lluvia de hasta el 70%.
- Este cambio climático marca el fin de la estabilidad en la región. Se recomienda a la población extremar precauciones al circular y evitar actividades al aire libre.
El lunes 13 de abril se presentará con condiciones climáticas variables en Tucumán, comenzando con lloviznas durante la madrugada y la mañana, y evolucionando hacia tormentas durante la tarde y la noche, según el pronóstico meteorológico emitido este domingo a las 18 horas, por el SMN. El pronóstico será actualizado durante la madrugada.
Cómo estará el tiempo durante el día
Durante la madrugada y la mañana, se esperan lloviznas aisladas, con probabilidades de precipitación entre el 10% y el 40%, y temperaturas que oscilarán entre los 18°C y 20°C.
Hacia la tarde, las condiciones tenderán a desmejorar, con tormentas y una probabilidad de lluvias que aumentará al rango del 40% al 70%, mientras que la temperatura alcanzará una máxima cercana a los 24°C.
Por la noche, el escenario se mantendrá inestable, con tormentas y temperaturas en torno a los 20°C.
Viento y ráfagas
El viento será otro de los factores a tener en cuenta durante la jornada. Se prevé:
Circulación predominante del sector norte y noreste
Velocidades entre 7 y 31 km/h
Ráfagas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h hacia la noche
Recomendaciones
Ante este panorama,y teniendo en cuenta que se emitió alerta amarilla por tormentas para Salta y Santiago del Estero, se recomienda a la población:
Tomar precauciones al circular, especialmente durante la tarde y noche
Evitar actividades al aire libre en momentos de tormenta
Estar atentos a posibles actualizaciones del pronóstico
El inicio de semana llega con un marcado cambio en las condiciones del tiempo, dejando atrás la estabilidad y dando paso a un lunes con lluvias y tormentas en toda la provincia.