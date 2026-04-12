¿Cómo estará el tiempo este lunes 13 de abril en Tucumán?

El lunes 13 de abril se presentará con condiciones climáticas variables en Tucumán, comenzando con lloviznas durante la madrugada y la mañana, y evolucionando hacia tormentas durante la tarde y la noche, según el pronóstico meteorológico emitido este domingo a las 18 horas, por el SMN. El pronóstico será actualizado durante la madrugada.