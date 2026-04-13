Cine y dinosaurios: la fórmula que Hollywood no logra agotar y sigue cosechando éxitos en la pantalla
Tres décadas después, la franquicia que había comenzado en los 90 continúa llenando las salas y confirmando que,cuando los gigantes prehistóricos rugen en la pantalla grande el público responde masivamente.
Resumen para apurados
- Desde 1993, la franquicia Jurassic Park domina la taquilla global en Hollywood, recaudando miles de millones y atrayendo a múltiples generaciones con sus gigantes prehistóricos.
- Iniciada por Steven Spielberg, la saga revolucionó los efectos visuales. Su éxito radica en equilibrar la nostalgia con avances técnicos, superando los U$S 1.000 millones por filme.
- Estas criaturas representan una apuesta segura para la industria. Al ser un fenómeno persistente y no una moda, garantizan el interés del público sin necesidad de cambios radicales.
Una noche de tormenta, un vaso de agua que tiembla y un rugido que llega antes que la imagen. La escena corresponde a “Jurassic Park”, pero podría haber sido filmada ayer. Pocas secuencias envejecieron con tanta dignidad, y menos aún lograron algo más difícil: convocar a distintas generaciones alrededor de una misma fascinación.
Desde su estreno en 1993, la franquicia no hizo más que confirmar una intuición que Hollywood aprendió rápido: los dinosaurios venden. Y no como una moda pasajera, sino como un fenómeno persistente. Décadas después, títulos como “Jurassic World”, “Jurassic World: Fallen Kingdom” y “Jurassic World Dominion” volvieron a superar la barrera de los U$S 1.000 millones en taquilla global, un logro reservado para muy pocas producciones.
Los números ayudan a dimensionar el fenómeno. La película original, “Jurassic Park”, recaudó más de U$S 1.000 millones -actualizados- a nivel mundial con sus distintos relanzamientos. Más de dos décadas después, “Jurassic World” llevó esa cifra aún más lejos: superó los U$S 1.670 millones globales, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos.
Y no fue un caso aislado: sus secuelas también atravesaron con comodidad el umbral de los mil millones, consolidando a la saga como una de las más rentables de la industria.
El dato es contundente: no se trata de nostalgia. Cada nueva entrega logra captar tanto a quienes crecieron con la original como a un público que descubre por primera vez a estas criaturas en pantalla grande. Tres generaciones distintas, un mismo asombro.
Parte de la explicación está en la naturaleza del espectáculo. El cine encuentra en los dinosaurios un aliado perfecto: tamaño descomunal, movimientos impredecibles, fuerza bruta. Pero, sobre todo, una ventaja narrativa difícil de igualar: son criaturas reales -existieron-, pero lo suficientemente lejanas en el tiempo como para resultar casi míticas. Esa combinación potencia el impacto visual sin exigir demasiadas explicaciones.
Factor técnico
También hay un factor técnico. La saga iniciada por “Jurassic Park” marcó un antes y un después en el uso de efectos especiales, combinando animatrónica y tecnología digital cuando esta aún estaba dando sus primeros pasos. Cada nueva película, a su manera, volvió a apoyarse en ese legado, actualizando la forma de mostrar a los dinosaurios sin alterar su esencia.
Sin embargo, el secreto no está solo en la tecnología. Si así fuera, otras franquicias habrían corrido la misma suerte. Lo que el cine hace -y hace bien- es amplificar una fascinación que ya existe. Lleva al límite esa mezcla de miedo y maravilla que los dinosaurios generan: son peligrosos, pero están extinguidos; imponentes, pero lejanos; reales, pero inalcanzables.
En una industria donde las tendencias cambian con velocidad, los dinosaurios funcionan como una certeza. No necesitan reinvención radical ni giros conceptuales extremos. Basta con devolverlos a la pantalla para que el interés se reactive.
Y quizás ahí radique la clave. Mientras Hollywood busca constantemente la próxima gran historia, hay una que no necesita ser inventada. Está escrita desde hace millones de años. Y cada vez que el cine decide contarla de nuevo, el público -como si fuera la primera vez- vuelve a mirar.