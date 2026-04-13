No llames a las cosas por su nombre

El periodista Juan Pedro Quiñonero llevaba cuarenta y tres años de destacada trayectoria como corresponsal en París cuando una simple palabra provocó su caída en desgracia en el diario “ABC” de España. Según su testimonio, los hechos ocurrieron de la siguiente manera: la publicación de su libro “De la Europa de las libertades a la Europa de las extremas derechas” coincidiría en el tiempo con una reunión a la que acudió junto a otros colegas en la sede central del periódico en Madrid. Llevaba consigo un mal presentimiento después de que el director le rechazara días antes la invitación a presentar su libro. “Quiño: no lo haré, no estoy de acuerdo con tu visión de Europa”, le había dicho con desapego y cierta acritud. Ya en la reunión, en tono de advertencia general a los asistentes, se anunció que el término “ultraderecha” debía ser eliminado de las crónicas y las columnas. Quiñonero, con esa palabra incluida profusamente en su ensayo, preguntó cómo había que llamar a un movimiento que responde a ese nombre y no a otro. Argumentó que quienes representan a esta facción en Europa se definen de ese modo y sin complejos para marcar distancias con la derecha moderada o conservadora, a la que denominan provocativamente “la derechita cobarde”. Citó entonces el caso de Marine Le Pen, la líder de Reagrupación Nacional, como ejemplo de esa identificación sin rodeos y sin matices. Su insistencia pareció no agradar y la discusión acabó con silencios incómodos, gente removiéndose en las sillas y un aire de relaciones destempladas. Pocos días después, de vuelta en París, el jefe de la sección internacional lo llamaría para anunciarle que a partir de ese momento prescindían de sus servicios. Que lo echaban.