Los riesgos hídricos en el Área Metropolitana

La advertencia de que las inundaciones podrían causar una catástrofe en el Área Metropolitana dejó varias reflexiones, sobre todo al cabo de las tragedias ocurridas en Tafí Viejo y en la zona sur de la capital. Esto llevó el centro de la atención a esta área, luego de que durante todo marzo la sociedad tucumana padeció los anegamientos de las poblaciones del sur tucumano, en especial La Madrid.
La brutal expansión urbana en el Área Metropolitana y los bruscos cambios del manejo del suelo agrícola, sumado a la falta de infraestructura pluvial en un contexto densamente poblado, con 1,2 millones de habitantes, ha sido calificado como “una bomba de tiempo con una cuenta regresiva que corre velozmente”. “La expansión urbana y la transformación de suelos agrícolas posteriores a 1976 significaron enormes incrementos de la escorrentía. Sumados a problemas de defectos de ingeniería, de construcción, de escaso mantenimiento y la avanzada destrucción, hoy presentan un notorio deterioro e insuficiencia para el escenario actual. La incapacidad para conducir caudales de los canales Norte y Sur constituye el factor más significativo para afrontar los extremos climáticos que determinan las inundaciones dentro del AMET”. Así lo explica el ingeniero Franklin Adler en su estudio de 2025 sobre inundaciones. Plantea que son vetustos los canales Norte (de 1935) y Sur (de 1976), concebidos en su origen como cinturón perimetral protector de la Capital, recibiendo aguas pluviales de cuencas que eran más permeables que las actuales. Explica el especialista que “en Yerba Buena se construyeron en la última década dos colectores de desagüe importantes (Boulevar 9 de Julio y Solano Vera-San Luis). El primero de ellos es posible de crítica por haber sido construido en un orden indebido dentro de un Plan director de Desagües Pluviales para ese municipio. Como consecuencia recibe una cuenca muy superior a la adoptada para su diseño y su eficacia resulta baja. El canal Yerba Buena adolece de serios defectos de concepción y construcción y sufre serios problemas de destrucción e insuficiencia.
Ahora se está analizando obras de desagüe pluvial del Área Metropolitana, que son numerosas y de muy elevadas inversiones. “La factibilidad de ejecución con recursos provinciales o créditos estará supeditada al saneamiento de su economía, proceso que, de manera optimista, seguramente tomará muchos años”, considera Adler. Él recomienda algunas acciones: reformular los canales Norte y Sur; detectar áreas urbanas inconvenientes para la implantación de edificios habitables, estableciendo restricciones legales al dominio y construir el desvío del Canal Yerba Buena hacia el arroyo El Manantial.
Ahora las autoridades legislativas están planteando reconstruir la comisión hídrica formada en 2017 y replantear los estudios para ver cómo se podrán hacer realidad las obras. Convendría que también el Poder Ejecutivo participe con intensidad en esos estudios para ver cuál va a ser la salida, en estos tiempos en que el Estado dice carecer de dinero para obras importantes, tal como se ha visto ahora que acaba de dejar “caer” tres grandes proyectos por falta de fondos de la Nación.