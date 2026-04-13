Los riesgos hídricos en el Área Metropolitana

La brutal expansión urbana en el Área Metropolitana y los bruscos cambios del manejo del suelo agrícola, sumado a la falta de infraestructura pluvial en un contexto densamente poblado, con 1,2 millones de habitantes, ha sido calificado como “una bomba de tiempo con una cuenta regresiva que corre velozmente”. “La expansión urbana y la transformación de suelos agrícolas posteriores a 1976 significaron enormes incrementos de la escorrentía. Sumados a problemas de defectos de ingeniería, de construcción, de escaso mantenimiento y la avanzada destrucción, hoy presentan un notorio deterioro e insuficiencia para el escenario actual. La incapacidad para conducir caudales de los canales Norte y Sur constituye el factor más significativo para afrontar los extremos climáticos que determinan las inundaciones dentro del AMET”. Así lo explica el ingeniero Franklin Adler en su estudio de 2025 sobre inundaciones. Plantea que son vetustos los canales Norte (de 1935) y Sur (de 1976), concebidos en su origen como cinturón perimetral protector de la Capital, recibiendo aguas pluviales de cuencas que eran más permeables que las actuales. Explica el especialista que “en Yerba Buena se construyeron en la última década dos colectores de desagüe importantes (Boulevar 9 de Julio y Solano Vera-San Luis). El primero de ellos es posible de crítica por haber sido construido en un orden indebido dentro de un Plan director de Desagües Pluviales para ese municipio. Como consecuencia recibe una cuenca muy superior a la adoptada para su diseño y su eficacia resulta baja. El canal Yerba Buena adolece de serios defectos de concepción y construcción y sufre serios problemas de destrucción e insuficiencia.