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Debut con sello propio: el “Pulga” Rodríguez marcó un golazo de penal en la Liga Tucumana

El ídolo volvió al fútbol local con Ñuñorco y mostró toda su jerarquía: definió con clase para el 3-1 ante Santa Rosa en su estreno.

Luis Miguel Rodríguez anotó el tercer gol del Tigre de Monteros. Luis Miguel Rodríguez anotó el tercer gol del "Tigre" de Monteros.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Luis Miguel Rodríguez debutó con un gol de penal en el triunfo de Ñuñorco 3-1 ante Santa Rosa por la Liga Tucumana, cumpliendo con las expectativas de su regreso al fútbol local.
  • El ídolo tucumano sentenció el partido con una ejecución sutil fiel a su sello. Previamente, Romero y López marcaron para el local, mientras que Roldán anotó el descuento visitante.
  • El estreno del atacante jerarquiza el torneo regional y reafirma su vigencia. Su presencia genera un alto impacto mediático y entusiasmo en el fútbol del interior del país.
Resumen generado con IA

El regreso de Luis Miguel Rodríguez a la Liga Tucumana no podía ser de otra manera: con gol y con su sello. En el duelo entre Ñuñorco y Santa Rosa, el “Pulga” se hizo cargo de un penal y dejó en claro que la calidad no se negocia.

Con la tranquilidad de los que entienden el momento, el “10” acomodó la pelota en el punto penal, tomó aire y ejecutó con una sutileza que descolocó por completo al arquero Gonzalo García. No hubo potencia, ni apuro: fue un toque preciso, al otro palo, para firmar el 3-1 y desatar el festejo.

El tanto no solo selló el resultado, sino que también marcó el debut oficial del ídolo en la Liga Tucumana, un estreno que generaba expectativa y que terminó cumpliendo con lo esperado.

Antes, el “Tigre” de Monteros había abierto el marcador con los goles de Darío Romero y Carlos López, mientras que para Santa Rosa había descontado Luis Valentín Roldán.

Pero la escena quedó para él. Porque cuando la pelota pesó, el “Pulga” volvió a hacer lo de siempre: decidir con clase. Y en su primera función en el fútbol tucumano, dejó en claro que sigue siendo distinto.

Temas Luis Miguel "Pulguita" RodríguezIngenio Santa RosaClub Atlético ÑuñorcoLiga Tucumana
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