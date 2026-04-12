Debut con sello propio: el “Pulga” Rodríguez marcó un golazo de penal en la Liga Tucumana

Resumen para apurados
- Luis Miguel Rodríguez debutó con un gol de penal en el triunfo de Ñuñorco 3-1 ante Santa Rosa por la Liga Tucumana, cumpliendo con las expectativas de su regreso al fútbol local.
- El ídolo tucumano sentenció el partido con una ejecución sutil fiel a su sello. Previamente, Romero y López marcaron para el local, mientras que Roldán anotó el descuento visitante.
- El estreno del atacante jerarquiza el torneo regional y reafirma su vigencia. Su presencia genera un alto impacto mediático y entusiasmo en el fútbol del interior del país.
El regreso de Luis Miguel Rodríguez a la Liga Tucumana no podía ser de otra manera: con gol y con su sello. En el duelo entre Ñuñorco y Santa Rosa, el “Pulga” se hizo cargo de un penal y dejó en claro que la calidad no se negocia.
Con la tranquilidad de los que entienden el momento, el “10” acomodó la pelota en el punto penal, tomó aire y ejecutó con una sutileza que descolocó por completo al arquero Gonzalo García. No hubo potencia, ni apuro: fue un toque preciso, al otro palo, para firmar el 3-1 y desatar el festejo.
El tanto no solo selló el resultado, sino que también marcó el debut oficial del ídolo en la Liga Tucumana, un estreno que generaba expectativa y que terminó cumpliendo con lo esperado.
Antes, el “Tigre” de Monteros había abierto el marcador con los goles de Darío Romero y Carlos López, mientras que para Santa Rosa había descontado Luis Valentín Roldán.
Pero la escena quedó para él. Porque cuando la pelota pesó, el “Pulga” volvió a hacer lo de siempre: decidir con clase. Y en su primera función en el fútbol tucumano, dejó en claro que sigue siendo distinto.