Video: el blooper del arquero de Güemes y la avivada de Diellos para el 1-0 de San Martín

Resumen para apurados
- Diego Diellos abrió el marcador para San Martín de Tucumán ante Güemes con un gol desde mitad de cancha, tras un error del arquero rival en el Estadio Madre de Ciudades.
- Diellos aprovechó el adelantamiento de Leandro Finochietto para rematar de larga distancia. Un pique inesperado descolocó al portero y permitió que el balón ingresara al arco.
- La jugada destaca la intuición del delantero y se viralizó como un momento clave del torneo. Este triunfo fortalece la posición de San Martín en la competencia regional.
Una jugada que parecía inofensiva terminó cambiando el partido. En el duelo entre San Martín y Güemes, apareció la viveza de Diego Diellos para abrir el marcador con una acción inesperada.
El delantero del “Santo” levantó la cabeza y detectó que el arquero Leandro Finochietto estaba mal posicionado, adelantado dentro de su área. Sin dudarlo, sacó un remate potente desde la mitad de la cancha, apostando más a la sorpresa que a la precisión.
La pelota viajó larga, sin demasiado peligro aparente. Pero en el camino encontró un aliado inesperado: el pique. El balón rebotó de manera traicionera justo delante del arquero, que no logró reaccionar a tiempo. Descolocado, terminó viendo cómo la pelota lo superaba y se metía en el arco.
+10.000 de aura para don Dieguito Diellos.— Ring Ring Balvorin (@balvorinciruja) April 12, 2026
Ya denle el Puskas. pic.twitter.com/guwwugq4I3
El gol desató el festejo de los jugadores de San Martín y dejó una imagen clara: la combinación entre intuición y ejecución puede ser determinante. Diellos no solo leyó la jugada antes que nadie, sino que se animó a intentar lo que pocos se atreven.
En el estadio Madre de Ciudades, la jugada quedó como uno de esos momentos que explican el fútbol en estado puro: un segundo de distracción, una decisión rápida y un desenlace que cambia todo.