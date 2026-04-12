Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

Video: el blooper del arquero de Güemes y la avivada de Diellos para el 1-0 de San Martín

El delantero del “Santo” sacó un remate desde mitad de cancha al ver al arquero adelantado y, tras un pique traicionero, la pelota terminó en el fondo de la red en el Madre de Ciudades.

Diellos fue el autor del primer gol del Santo. Diellos fue el autor del primer gol del "Santo".
Hace 31 Min

Resumen para apurados

  • Diego Diellos abrió el marcador para San Martín de Tucumán ante Güemes con un gol desde mitad de cancha, tras un error del arquero rival en el Estadio Madre de Ciudades.
  • Diellos aprovechó el adelantamiento de Leandro Finochietto para rematar de larga distancia. Un pique inesperado descolocó al portero y permitió que el balón ingresara al arco.
  • La jugada destaca la intuición del delantero y se viralizó como un momento clave del torneo. Este triunfo fortalece la posición de San Martín en la competencia regional.
Resumen generado con IA

Una jugada que parecía inofensiva terminó cambiando el partido. En el duelo entre San Martín y Güemes, apareció la viveza de Diego Diellos para abrir el marcador con una acción inesperada.

El delantero del “Santo” levantó la cabeza y detectó que el arquero Leandro Finochietto estaba mal posicionado, adelantado dentro de su área. Sin dudarlo, sacó un remate potente desde la mitad de la cancha, apostando más a la sorpresa que a la precisión.

La pelota viajó larga, sin demasiado peligro aparente. Pero en el camino encontró un aliado inesperado: el pique. El balón rebotó de manera traicionera justo delante del arquero, que no logró reaccionar a tiempo. Descolocado, terminó viendo cómo la pelota lo superaba y se metía en el arco.

El gol desató el festejo de los jugadores de San Martín y dejó una imagen clara: la combinación entre intuición y ejecución puede ser determinante. Diellos no solo leyó la jugada antes que nadie, sino que se animó a intentar lo que pocos se atreven.

En el estadio Madre de Ciudades, la jugada quedó como uno de esos momentos que explican el fútbol en estado puro: un segundo de distracción, una decisión rápida y un desenlace que cambia todo.

Temas San Martín de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El mensaje de Antonela Roccuzzo a Sofía Martínez: la verdad detrás de la supuesta tensión por Leo Messi
1

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Sofía Martínez: la verdad detrás de la supuesta tensión por Leo Messi

El Camino del Perú, al límite: una nueva iniciativa privada busca aliviar el tránsito
2

El Camino del Perú, al límite: una nueva iniciativa privada busca aliviar el tránsito

Por qué la ruta 315 no da más
3

Por qué la ruta 315 no da más

A Milei no le alcanza sólo con la macro
4

A Milei no le alcanza sólo con la macro

¿Qué provincias están bajo alerta por tormentas y por qué preocupa el nivel naranja en el noreste?
5

¿Qué provincias están bajo alerta por tormentas y por qué preocupa el nivel naranja en el noreste?

Houston, tenemos un problema
6

Houston, tenemos un problema

Más Noticias
El Camino del Perú, al límite: una nueva iniciativa privada busca aliviar el tránsito

El Camino del Perú, al límite: una nueva iniciativa privada busca aliviar el tránsito

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Sofía Martínez: la verdad detrás de la supuesta tensión por Leo Messi

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Sofía Martínez: la verdad detrás de la supuesta tensión por Leo Messi

Cinco alimentos que podés comer en el desayuno en lugar de pan y son más saludables

Cinco alimentos que podés comer en el desayuno en lugar de pan y son más saludables

Sexualmente hablando: ¡Qué vergüenza tener novio!

Sexualmente hablando: ¡Qué vergüenza tener novio!

Polémica en el Centro Prebisch por la obra en el acceso

Polémica en el Centro Prebisch por la obra en el acceso

¿Qué provincias están bajo alerta por tormentas y por qué preocupa el nivel naranja en el noreste?

¿Qué provincias están bajo alerta por tormentas y por qué preocupa el nivel naranja en el noreste?

Houston, tenemos un problema

Houston, tenemos un problema

A Milei no le alcanza sólo con la macro

A Milei no le alcanza sólo con la macro

Comentarios