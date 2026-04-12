EN VIVO Atlético Tucumán empata sin goles frente a Tigre por la fecha 14 del Apertura 2026

Lo que tenés que saber

Atlético tiene una oportunidad valiosa esta tarde. Una chance casi inmejorable para revalidar las buenas intenciones que desplegó en Rosario y demostrar que el ciclo de Julio César Falcioni trajo aires renovados a 25 de Mayo y Chile. Hoy, desde las 17.30, el “Decano” recibirá a un golpeado Tigre con un objetivo que excede los tres puntos: conseguir un triunfo que termine de enderezar el rumbo y que sirva de confianza para lo poco que queda del torneo Apertura. El partido será trasmitido por ESPN.