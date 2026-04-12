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Bolzán no llegará a San Martín: por qué se cayó la negociación cuando todo parecía bien encaminado

La CD del "Santo" decidió no avanzar ante exigencias que consideró excesivas y ahora analiza nuevas alternativas en el mercado.

Bolzán no llegará a San Martín: por qué se cayó la negociación cuando todo parecía bien encaminado
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • San Martín de Tucumán descartó este domingo el fichaje de Cayetano Bolzán ante las exigencias de Gimnasia LP, buscando un reemplazo urgente para el lesionado Lautaro Ovando.
  • El pase se frustró por desacuerdos sobre una cláusula de repesca y la garantía de minutos exigida. Bolzán, de 19 años, seguirá en Gimnasia y fue citado para jugar ante Sarmiento.
  • La CD de San Martín seguirá buscando opciones para el ataque de Andrés Yllana, priorizando la conveniencia del club. Si no hallan refuerzos acordes, mantendrán el plantel actual.
Resumen generado con IA

Se le bajó el pulgar y deberá buscar otras opciones. La lesión de Lautaro Ovando obligó a San Martín a moverse rápido en el mercado en busca de un reemplazante, y uno de los nombres que tomó fuerza en los últimos días fue el de Cayetano Bolzán. Sin embargo, en la previa del partido de este domingo frente a Güemes, en Santiago del Estero, la chance del delantero de Gimnasia y Esgrima La Plata terminó por caerse y la CD deberá seguir explorando otras opciones para reforzar el ataque.

El juvenil de 19 años aparecía como una alternativa interesante por su presente y por sus condiciones. En Gimnasia lo consideran un atacante con proyección, capaz de jugar como referencia de área, pero también de moverse por todo el frente ofensivo. A eso se suman sus antecedentes recientes: en 2025 firmó una buena temporada en Reserva y, a comienzos de 2026, rubricó su primer contrato profesional con el club platense.

De todos modos, cuando la negociación parecía encaminada, surgieron diferencias que terminaron por enfriar definitivamente la operación. 

Según le confió un allegado a la CD a LA GACETA, el punto que trabó todo fue la cláusula de repesca que Gimnasia pretendía incluir para junio, además de una exigencia vinculada a la cantidad de partidos que debía disputar el futbolista. 

“No quisimos aceptar condiciones que después San Martín no pudiera sostener. Nos pedían una garantía de minutos que era imposible asumir, porque eso depende del entrenador y del rendimiento del jugador”, explicó la fuente. “San Martín no va a comprometerse con ningún futbolista en términos que no le resulten convenientes al club”, agregó.

La caída de la negociación quedó todavía más expuesta en las últimas horas, porque Bolzán seguirá formando parte de la estructura del “Lobo” y fue citado como alternativa para el partido que Gimnasia disputará este lunes ante Sarmiento de Junín, desde las 16.30, en el estadio Eva Perón. Ese dato terminó de confirmar que, al menos por ahora, su desembarco en Tucumán quedó descartado.

La búsqueda no se detiene

Así, mientras el plantel de Andrés Yllana se enfoca en el compromiso ante Güemes en el Madre de Ciudades, la dirigencia continúa trabajando para encontrar al reemplazante de Ovando. "No se traerá a cualquier jugador. Si no aparecen opciones, nos quedaremos como estamos", explicó el allegado a la CD.

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