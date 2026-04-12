Bolzán no llegará a San Martín: por qué se cayó la negociación cuando todo parecía bien encaminado

Se le bajó el pulgar y deberá buscar otras opciones. La lesión de Lautaro Ovando obligó a San Martín a moverse rápido en el mercado en busca de un reemplazante, y uno de los nombres que tomó fuerza en los últimos días fue el de Cayetano Bolzán. Sin embargo, en la previa del partido de este domingo frente a Güemes, en Santiago del Estero, la chance del delantero de Gimnasia y Esgrima La Plata terminó por caerse y la CD deberá seguir explorando otras opciones para reforzar el ataque.