Sergio “Maravilla” Martínez dio una charla motivacional en Tucumán y posó con la camiseta de San Martín

El histórico boxeador argentino estuvo en la Legislatura y recibió la camiseta del "Santo".

Sergio Maravilla Martínez. Sergio "Maravilla" Martínez.
Hace 1 Hs

La visita de Sergio “Maravilla” Martínez a Tucumán dejó una huella profunda. El excampeón mundial de boxeo, considerado un ícono del deporte argentino, estuvo en la Legislatura provincial, donde ofreció una charla motivacional a jóvenes deportistas.

Bajo el título “Sigue tus sueños, ellos saben el camino”, Martínez compartió su historia de vida marcada por la perseverancia y los desafíos superados a lo largo de su carrera. En su mensaje, destacó la importancia de “resistir y persistir” y alentó a los presentes a “construirse a sí mismos” como base para alcanzar cualquier objetivo.

Consultado sobre la importancia de este tipo de espacios, especialmente en el interior del país, resaltó que son fundamentales para acompañar a los deportistas e instó a los jóvenes a forjarse su propio destino. Recordó ejemplos de figuras como Marcos “Chino” Maidana y Carlos Monzón, quienes triunfaron pese a las condiciones: “Constrúyanse ustedes mismos”, alentó.

El paso del exboxeador también tuvo un costado especial para los hinchas de San Martín: recibió la camiseta del club y posó con la tradicional casaca a bastones rojos y blancos, un gesto que generó emoción y orgullo en la parcialidad “santa”.

Entre palabras de inspiración y un guiño al fútbol tucumano, “Maravilla” logró conectar con el espíritu de quienes lo escucharon, dejando en claro que su legado trasciende el boxeo.

