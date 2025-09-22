Sergio “Maravilla” Martínez dio una charla motivacional en Tucumán y posó con la camiseta de San Martín

Bajo el título “Sigue tus sueños, ellos saben el camino”, Martínez compartió su historia de vida marcada por la perseverancia y los desafíos superados a lo largo de su carrera. En su mensaje, destacó la importancia de “resistir y persistir” y alentó a los presentes a “construirse a sí mismos” como base para alcanzar cualquier objetivo.