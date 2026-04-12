Las seis carreras online más buscadas: ¿cuáles garantizan mejor salida laboral?

Resumen para apurados
- Universidad FASTA relevó las seis carreras online más demandadas para 2026 en Argentina, destacando Abogacía y Educación por su flexibilidad y rápida inserción laboral.
- El auge de la educación a distancia permitió ampliar el acceso académico. El estudio analiza ciclos de complementación y carreras de grado que priorizan la gestión y la prevención.
- Esta tendencia refleja una reorganización de la formación profesional hacia la autonomía digital. Se espera que la oferta virtual siga creciendo para satisfacer al mercado laboral.
La educación a distancia ganó un gran protagonismo recientemente debido a la posibilidad de estudiar con total autonomía. Esta forma de estudio permitió reorganizar las dinámicas de formación y amplió significativamente el acceso a propuestas académicas en todo el país, por lo que la oferta de carreras online son altamente demandadas por los estudiantes.
Un relevamiento institucional de la Universidad FASTA sobre el ingreso 2026 identificó las áreas con mayor cantidad de inscripciones. El estudio detalla cuáles son las opciones académicas más elegidas, reflejando las preferencias actuales de quienes buscan profesionalizarse mediante plataformas virtuales este año.
Las carreras online más elegidas y su salida laboral
Este ciclo de formación se dirige a docentes con título previo que buscan completar su trayecto universitario para obtener el grado de licenciado. Con una duración aproximada de 18 meses, el plan de estudios se centra en profundizar conocimientos sobre gestión institucional, políticas pedagógicas y el desarrollo de proyectos académicos. Estas herramientas resultan claves para fortalecer el desempeño en áreas de planificación y optimizar los procesos de enseñanza actuales.
La inserción laboral de estos profesionales abarca roles estratégicos tanto en instituciones públicas como privadas. Los egresados quedan capacitados para integrar equipos interdisciplinarios orientados a la innovación educativa y la capacitación técnica. Gracias a esta especialización, el profesional accede a nuevas oportunidades en el diseño de programas y la conducción de espacios de mejora dentro del sistema educativo contemporáneo.
Licenciatura en Educación
Esta propuesta consiste en un ciclo para docentes con título previo que buscan completar su formación universitaria y acceder al grado de licenciado. El trayecto demanda un tiempo aproximado de 18 meses. El plan de estudios pone el foco en la gestión institucional, las políticas pedagógicas y el diseño de proyectos académicos, brindando herramientas que optimizan el desempeño en la planificación y mejora de la enseñanza.
La salida laboral abarca funciones en instituciones tanto públicas como privadas. Los graduados integran equipos interdisciplinarios centrados en la innovación educativa y la capacitación profesional en diversos niveles.
Licenciatura en Psicopedagogía
Esta carrera se dirige a profesionales con formación previa, funcionando como un ciclo complementario con una duración de un año más la entrega de un trabajo final integrador. El cursado suma recursos técnicos para evaluar y tratar dificultades en el aprendizaje, contemplando intervenciones en ámbitos educativos, clínicos y organizacionales.
La titulación expande las posibilidades laborales en los sectores de salud y educación. Asimismo, faculta al profesional para participar en proyectos de orientación, prevención y acompañamiento institucional.
Martillero y Corredor Público e Inmobiliario
Este ciclo de grado completo requiere cerca de dos años y medio de cursada. El programa académico integra conocimientos sobre derecho, tasación y comercialización de bienes, competencias esenciales para gestionar operaciones inmobiliarias y brindar asesoramiento en transacciones comerciales de distinta escala.
Quienes egresan poseen la capacidad de trabajar de forma independiente, sumarse a empresas del sector o intervenir en remates y procesos vinculados a la actividad judicial.
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo
El ciclo se orienta a técnicos que desean alcanzar una titulación de grado en un período cercano a los tres semestres. La formación aborda estrategias de prevención de riesgos laborales y desarrolla habilidades para evaluar las condiciones de trabajo en diversos entornos productivos.
Los graduados encuentran oportunidades en industrias, entes públicos y consultoras especializadas. Su labor resulta fundamental para promover ambientes seguros y reducir la tasa de accidentes laborales.
Abogacía
Esta carrera tradicional encabeza las preferencias con un plan de estudios de cinco años. El recorrido académico articula el derecho público y privado con el análisis de nuevas problemáticas jurídicas, sumando instancias prácticas que preparan al estudiante para la realidad profesional.
En el campo laboral, los abogados se desempeñan en estudios jurídicos, corporaciones o dependencias del Estado. Además, cuentan con la preparación necesaria para realizar tareas de investigación y ejercer la docencia universitaria.