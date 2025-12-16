Deliciosos y saludables: una nutricionista recomienda estos cinco sánguches para los momentos de hambre

Una nutricionista argentina se decidió a derribar dos mitos: por un lado, que comer rico y saludable –a la vez– sea complicado y, por otro, que los sánguches no sean comidas sanas. Para ello, Clara Fustinoni compartió un extenso listado con ideas de unas preparaciones deliciosas para comer cada vez que el hambre se haga sentir. Se trata de sánguches saludables ricos en nutrientes que mezclan ingredientes de todos los grupos alimenticios y aportan grandes beneficios a la salud.
El pan no siempre tiene que ser un impedimento y tampoco debe excluirse de cada comida. Por el contrario, lo recomendable es aprender a elegir los tipos de panes más adecuados para el tipo de dieta que quieras seguir, siempre evitando las harinas ultraprocesadas. Estos sánguches incluyen versiones con carne, con lácteos, vegetarianas e incluso con alto contenido de proteína.
Cinco sánguches deliciosos y saludables
Sánguche de pollo
Para este sánguche podrás usar cualquier tipo de pan lactal. Puede ser común, integral, de salvado, sin gluten o el que prefieras. También usarás una pequeña pechuga de pollo grillada que puede alcanzar para preparar varios sánguches, un poco de lechuga y tomate, queso fresco y queso crema descremado con cebolla de verdeo o ciboulette picado, según el sabor que prefieras
Sánguche de palta y garbanzos
Aunque podés cambiar y modificar los ingredientes a tu gusto, la recomendación ideal para este sánguche es el pan ciabatta que se caracteriza por su corteza crujiente y dorada y una miga húmeda y suave. Una vez hervidos los garbanzos, deberás pisarlos o mixearlos. Formá una pasta con aceite de oliva, jugo de limón y un toque de curry. Con ella deberás untar ambas caras internas del pan y, además, agregar rodajas de palta y de pepino
Sánguche caprese proteico
El caprese es una fusión clásica con ingredientes que todos terminan amando. Es conocido por su variante en la pizza o ensaladas y esta es su versión sánguche. Para prepararlo necesitarás un pan integral con semillas, unas cucharadas de ricota magra. Los ingredientes estrella de este sánguche serán las rodajas de tomate, la albahaca fresca y los toques de aceite de oliva que agregarás a cada cara interna del pan para que se embeban
Sánguche de espinaca
Si sos un fanático de las hojas verdes, esta es una de las variantes que pueden conquistarte. Para prepararlo, la mejor combinación se logra con pan bagel integral. Deberás preparar unos huevos revueltos con muy poco aceite o manteca. Luego usarás rodajas de tomate que pueden estar condimentadas con algo de pimienta, unos cassettes de queso fresco y, por último, tanta espinaca como te guste
Sánguche de calabaza asada
El pan pita integral es perfecto para este sánguche porque es muy fácil prepararlo en casa. Solo lleva harina, agua, levadura y sal y se logra una textura esponjosa por dentro y suave pero crujiente por fuera. Para el relleno usarás rodajas finas de calabaza asadas durante 10 a 15 minutos. También agregarás hojas de rúcula para un sabor refrescante, semillas tostadas de girasol, queso fresco y mostaza.