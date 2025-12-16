Deliciosos y saludables: una nutricionista recomienda estos cinco sánguches para los momentos de hambre

El caprese es una fusión clásica con ingredientes que todos terminan amando. Es conocido por su variante en la pizza o ensaladas y esta es su versión sánguche. Para prepararlo necesitarás un pan integral con semillas, unas cucharadas de ricota magra. Los ingredientes estrella de este sánguche serán las rodajas de tomate, la albahaca fresca y los toques de aceite de oliva que agregarás a cada cara interna del pan para que se embeban