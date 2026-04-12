Ritual de Feng Shui: por qué el agua, el vinagre y la sal son claves para la puerta de entrada

En medio del creciente interés por prácticas vinculadas al bienestar y la armonía en el hogar, un ritual simple empezó a ganar visibilidad: colocar un recipiente con agua, vinagre y sal en la puerta de entrada. La costumbre, asociada a creencias energéticas, se popularizó como una forma de “limpiar” el ambiente y renovar la energía del hogar.