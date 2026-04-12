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Ritual de Feng Shui: por qué el agua, el vinagre y la sal son claves para la puerta de entrada

Lo que a primera vista parece un truco casero más, en realidad está vinculado a una creencia que combina limpieza, simbolismo y la búsqueda de bienestar.

Agua, vinagre y sal para la puerta de entrada: la combinación que gana popularidad en los hogares. Agua, vinagre y sal para la puerta de entrada: la combinación que gana popularidad en los hogares. La Nación
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Seguidores del Feng Shui aplican hoy un ritual de agua, vinagre y sal en las puertas de los hogares para purificar energías y atraer bienestar ante el auge de prácticas holísticas.
  • El proceso implica limpiar marcos y herrajes con esta solución simbólica. El método se fundamenta en la idea de que la entrada es el primer filtro entre el mundo exterior y el hogar.
  • Esta costumbre consolida la búsqueda de armonía doméstica mediante actos simples. Se prevé que la integración de lo espiritual en lo cotidiano siga creciendo en la sociedad actual.
Resumen generado con IA

En medio del creciente interés por prácticas vinculadas al bienestar y la armonía en el hogar, un ritual simple empezó a ganar visibilidad: colocar un recipiente con agua, vinagre y sal en la puerta de entrada. La costumbre, asociada a creencias energéticas, se popularizó como una forma de “limpiar” el ambiente y renovar la energía del hogar.

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Esta práctica encuentra sustento en principios del Feng Shui, donde la entrada de la casa ocupa un rol central. Según esta mirada, la puerta es el primer punto de contacto con el mundo interior y su estado refleja, en cierto modo, el equilibrio de quienes habitan el espacio.

Por qué la puerta de entrada es clave en este ritual

De acuerdo con esta creencia, una entrada ordenada y limpia simboliza apertura, bienestar y abundancia. En cambio, cuando ese espacio acumula suciedad o desorden, también podría “retener” energías negativas.

Por eso, el ritual con agua, vinagre y sal se interpreta como un gesto simbólico que busca acompañar la limpieza material con una intención más profunda: renovar el ambiente, dejar atrás cargas negativas y favorecer un flujo energético más armónico.

Así, más allá de su base espiritual, esta práctica se integra a hábitos cotidianos y gana adeptos entre quienes buscan generar cambios en su entorno a través de acciones simples pero cargadas de significado.

¿Cuál es el significado del vinagre y la sal?

Cada elemento del ritual tiene un rol específico:

  • La sal es considerada un elemento purificador, capaz de absorber energías densas o negativas.
  • El vinagre se asocia con la limpieza profunda y la capacidad de "disolver" lo estancado.
  • El agua actúa como vehículo que integra ambos y permite su aplicación.

Agua, vinagre y sal en la puerta: cómo hacer el ritual paso a paso

La preparación es sencilla y no requiere productos especiales. Para llevarlo a cabo, se recomienda:

  • Mezclar 1 litro de agua con media taza de vinagre blanco y 2 cucharadas de sal (preferentemente gruesa).
  • Humedecer un paño limpio o una esponja con la preparación.
  • Pasarlo por toda la puerta, incluyendo manijas, bordes y cerraduras.
  • Limpiar también el marco y el umbral.
  • Enjuagar con un paño húmedo solo con agua.
  • Secar bien la superficie para evitar marcas.

Qué beneficios se le atribuyen a este ritual

Quienes incorporan esta práctica aseguran que puede generar distintos efectos en el hogar:

  • Sensación de limpieza y renovación del ambiente.
  • Mayor armonía en los espacios.
  • Bloqueo de energías negativas o “cargas pesadas”.
  • Atracción de prosperidad y bienestar.

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