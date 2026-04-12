Cómo detectar el sarcoma, el raro cáncer que se manifiesta con manchas en la piel

Cómo detectar la aparición de sarcoma

El sitio Medline Plus ofrece información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Indica que el sarcoma de Kaposi comienza como una o más lesiones en la piel de color rojo, morado o marrón en las piernas, los tobillos o las plantas de los pies que no causan síntoma. Conforme avanza la enfermedad, pueden aparecer estas marcas en otros lugares del cuerpo.