Cáncer hereditario: el innovador estudio del Conicet para detectar riesgos en familiares sanos

“Se diseñan secuencias específicas de ADN para buscar esa alteración puntual. Luego se analiza y se entrega un informe claro al paciente”, explica la directora del laboratorio Laura Vargas Roig. La investigadora resalta que este documento técnico facilita la toma de decisiones médicas informadas posteriormente. Miembros del equipo como Analía Redondo aseguran la trazabilidad durante todo el análisis molecular.