Secciones
SociedadActualidad

Cáncer hereditario: el innovador estudio del Conicet para detectar riesgos en familiares sanos

En el Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo, especialistas buscan mutaciones específicas dentro de grupos familiares con antecedentes previos.

Cáncer hereditario: el innovador estudio del Conicet para detectar riesgos en familiares sanos Conicet Mendoza
Por Virginia Daniela Gómez Hace 12 Hs

Resumen de nota

  • El Conicet realiza en Mendoza estudios genéticos para detectar riesgo de cáncer hereditario en familiares sanos mediante análisis de ADN para facilitar la prevención temprana.
  • A través de hisopados bucales enviados por correo desde todo el país, especialistas del IMBECU procesan muestras buscando mutaciones específicas ya identificadas en la familia.
  • Este servicio federal garantiza acceso equitativo al diagnóstico, permitiendo decisiones médicas informadas y mejorando las probabilidades de éxito terapéutico ante la enfermedad.
Resumen generado con IA

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ofrece un servicio especializado para identificar predisposición genética al cáncer. Dicha labor ocurre en el Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo, donde especialistas buscan mutaciones específicas dentro de grupos familiares con antecedentes previos.

Estos son los minutos cruciales que pueden convertir al brócoli en un verdadero escudo contra el cáncer

Estos son los minutos cruciales que pueden convertir al brócoli en un verdadero escudo contra el cáncer

El procedimiento requiere derivación médica previa o puede iniciarse mediante consulta directa por parte del interesado. Los expertos evalúan si cada solicitante cumple requisitos clínicos necesarios para justificar este tipo de estudios avanzados.

Cómo desarrollaron la prueba que buscar ratros de cáncer

La toma de muestras utiliza un simple hisopo bucal para recolectar material genético rápidamente. Los científicos procesan ese elemento buscando coincidencias exactas con la alteración identificada previamente en el pariente afectado. El objetivo primordial consiste en brindar herramientas concretas destinadas a la prevención temprana de patologías oncológicas.

“Se diseñan secuencias específicas de ADN para buscar esa alteración puntual. Luego se analiza y se entrega un informe claro al paciente”, explica la directora del laboratorio Laura Vargas Roig. La investigadora resalta que este documento técnico facilita la toma de decisiones médicas informadas posteriormente. Miembros del equipo como Analía Redondo aseguran la trazabilidad durante todo el análisis molecular.

El acceso desde el resto del país a la prueba

El sistema permite realizar el testeo desde cualquier punto del territorio nacional sin necesidad de traslados costosos. Los usuarios reciben instrucciones precisas para obtener la muestra en sus hogares y enviarla por correo postal hacia Mendoza. Tal logística favorece especialmente a poblaciones alejadas de grandes centros urbanos especializados.

La legislación provincial establece cobertura obligatoria para estos diagnósticos a través de obras sociales como OSEP y el sector público. Estas pruebas permiten actuar oportunamente antes de que aparezca alguna sintomatología clínica evidente. Detectar la enfermedad en fases iniciales mejora considerablemente las probabilidades de éxito terapéutico para los individuos.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán
1

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral
2

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán
3

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán

Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado
4

Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado

Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán
5

Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán

El mensaje de Jaldo tras el temporal: confirmó tres muertes y reforzó la asistencia en zonas afectadas
6

El mensaje de Jaldo tras el temporal: confirmó tres muertes y reforzó la asistencia en zonas afectadas

Más Noticias
Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado

Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Videos del temporal que anegó las calles de Tucumán la noche del sábado

Videos del temporal que anegó las calles de Tucumán la noche del sábado

Jubilaciones de abril 2026: cuánto cobran la mínima con bono y la máxima tras el último aumento

Jubilaciones de abril 2026: cuánto cobran la mínima con bono y la máxima tras el último aumento

Temporal en Tucumán: el Gobierno reportó inundaciones, evacuaciones y daños por las lluvias

Temporal en Tucumán: el Gobierno reportó inundaciones, evacuaciones y daños por las lluvias

El alfajor argentino brilla en el mundo: ¿cuál fue elegido el mejor por Taste Atlas?

El alfajor argentino brilla en el mundo: ¿cuál fue elegido el mejor por Taste Atlas?

Después de las lluvias, ¿cuál es el estado de las rutas en Tucumán?

Después de las lluvias, ¿cuál es el estado de las rutas en Tucumán?

El tiempo en Tucumán: el frío y las lluvias se apoderarán del domingo de Pascua

El tiempo en Tucumán: el frío y las lluvias se apoderarán del domingo de Pascua

Comentarios