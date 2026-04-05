Cáncer hereditario: el innovador estudio del Conicet para detectar riesgos en familiares sanos

Resumen de nota
- El Conicet realiza en Mendoza estudios genéticos para detectar riesgo de cáncer hereditario en familiares sanos mediante análisis de ADN para facilitar la prevención temprana.
- A través de hisopados bucales enviados por correo desde todo el país, especialistas del IMBECU procesan muestras buscando mutaciones específicas ya identificadas en la familia.
- Este servicio federal garantiza acceso equitativo al diagnóstico, permitiendo decisiones médicas informadas y mejorando las probabilidades de éxito terapéutico ante la enfermedad.
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ofrece un servicio especializado para identificar predisposición genética al cáncer. Dicha labor ocurre en el Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo, donde especialistas buscan mutaciones específicas dentro de grupos familiares con antecedentes previos.
El procedimiento requiere derivación médica previa o puede iniciarse mediante consulta directa por parte del interesado. Los expertos evalúan si cada solicitante cumple requisitos clínicos necesarios para justificar este tipo de estudios avanzados.
Cómo desarrollaron la prueba que buscar ratros de cáncer
La toma de muestras utiliza un simple hisopo bucal para recolectar material genético rápidamente. Los científicos procesan ese elemento buscando coincidencias exactas con la alteración identificada previamente en el pariente afectado. El objetivo primordial consiste en brindar herramientas concretas destinadas a la prevención temprana de patologías oncológicas.
“Se diseñan secuencias específicas de ADN para buscar esa alteración puntual. Luego se analiza y se entrega un informe claro al paciente”, explica la directora del laboratorio Laura Vargas Roig. La investigadora resalta que este documento técnico facilita la toma de decisiones médicas informadas posteriormente. Miembros del equipo como Analía Redondo aseguran la trazabilidad durante todo el análisis molecular.
El acceso desde el resto del país a la prueba
El sistema permite realizar el testeo desde cualquier punto del territorio nacional sin necesidad de traslados costosos. Los usuarios reciben instrucciones precisas para obtener la muestra en sus hogares y enviarla por correo postal hacia Mendoza. Tal logística favorece especialmente a poblaciones alejadas de grandes centros urbanos especializados.
La legislación provincial establece cobertura obligatoria para estos diagnósticos a través de obras sociales como OSEP y el sector público. Estas pruebas permiten actuar oportunamente antes de que aparezca alguna sintomatología clínica evidente. Detectar la enfermedad en fases iniciales mejora considerablemente las probabilidades de éxito terapéutico para los individuos.