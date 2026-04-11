Liga Tucumana: todos los resultados de una primera fecha cargada de goles

La primera fecha dejó partidos intensos, goles y una marcada tendencia de triunfos visitantes. En el grupo B, el último campeón del Anual, Tucumán Central, debutó con autoridad al vencer 2 a 0 a Atlético Tucumán. El conjunto de Villa Alem, dirigido por José Ernesto Campos acompañado por Sergio Décima, resolvió el encuentro en el primer tiempo con goles de Valentín Montenegro y Felipe Estrada. El ganador presento la mayoría de los relevos del Federal A incluido su goleador Brahian Collante que esta expulsado. El “Rojo” dejó en claro que buscará volver a ser protagonista.