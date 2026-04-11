Liga Tucumana: todos los resultados de una primera fecha cargada de goles
Tras un arranque marcado por la contundencia de los visitantes y el sólido debut del campeón Tucumán Central, el torneo "Martín Robles" se prepara para su inauguración oficial este domingo con el esperado regreso del "Pulga" Rodríguez en Monteros.
Resumen para apurados
- La Liga Tucumana inició el torneo Apertura Martín Robles esta semana en estadios provinciales, con un sólido debut del campeón Tucumán Central y diversos triunfos de visitantes.
- El certamen arrancó con victorias de Villa Mitre, Bella Vista y Famaillá. Tucumán Central venció 2-0 a Atlético Tucumán, ratificando su protagonismo tras ser el último campeón anual.
- La inauguración oficial será este domingo en Monteros con el regreso de Luis Miguel Pulga Rodríguez en Ñuñorco. Su presencia genera alta expectativa y atraerá a una multitud.
El torneo Apertura “Martín Robles” de la Liga Tucumana tuvo un arranque vibrante y ya se prepara para vivir una jornada muy especial este fin de semana, con la inauguración oficial y la expectativa puesta en una de las grandes figuras del fútbol provincial.
La primera fecha dejó partidos intensos, goles y una marcada tendencia de triunfos visitantes. En el grupo B, el último campeón del Anual, Tucumán Central, debutó con autoridad al vencer 2 a 0 a Atlético Tucumán. El conjunto de Villa Alem, dirigido por José Ernesto Campos acompañado por Sergio Décima, resolvió el encuentro en el primer tiempo con goles de Valentín Montenegro y Felipe Estrada. El ganador presento la mayoría de los relevos del Federal A incluido su goleador Brahian Collante que esta expulsado. El “Rojo” dejó en claro que buscará volver a ser protagonista.
En ese mismo grupo, San Antonio logró un valioso triunfo fuera de casa al imponerse 2 a 1 frente a Argentinos del Norte, con una destacada actuación de Santiago “Rayo” Valdez, autor de los dos tantos. Franco Flores descontó para los locales.
Por el grupo A, Villa Mitre comenzó con una victoria por 2 a 0 frente a San José en Tafí Viejo, con goles de Matías Diarte y Braian Fernández. También sumó de a tres Juventud Unida, que derrotó como visitante a All Boys por 2 a 0 gracias a los tantos de Joel Rodríguez y Juan Cruz Juárez.
En el grupo C, Unión del Norte y el ascendido Cruz Alta igualaron sin goles en Burruyacú.
En tanto, el grupo D registró dos triunfos visitantes: Bella Vista superó 1 a 0 a San Pablo con un gol de Miguel Guzmán en el segundo tiempo, mientras que Famaillá venció por el mismo marcador a Ateneo Parroquial Alderetes, con una gran definición de Néstor Yaneli tras ingresar en el complemento.
Por el grupo E, Unión Simoca fue uno de los equipos más contundentes de la fecha al golear 3 a 0 a San Ramón. Juan Pérez Arrieta abrió el marcador en la primera etapa, mientras que en el complemento ampliaron Ricardo Gómez y Lautaro Lobo, este último de penal.
En los interzonales, San Juan protagonizó una reacción destacada para empatar 2 a 2 frente a Sportivo Guzmán. El conjunto juliano se puso rápidamente como visitante con un gol de cabeza de Nelson Martínez Llanos y amplió a través de Ignacio Perdiguero. Sin embargo, los santos del este logró igualarlo en la segunda parte con goles de Ian Suárez y Gastón Olmos. En tanto, Alto Verde y Talleres empataron 0 a 0.
Con este panorama, el torneo ya entra en clima de fiesta para lo que será la continuidad de la jornada, que tendrá su punto más alto este domingo desde las 17 en Monteros. Allí se llevará a cabo la inauguración oficial del certamen con un condimento especial: el regreso de Ñuñorco a la máxima categoría del fútbol tucumano después de varios años.
El equipo monterizo, dirigido por Floreal García, recibirá a Santa Rosa con una enorme expectativa generada por la presencia de Luis Miguel Rodríguez. El “Pulga”, a sus 41 años, continúa siendo la gran figura del fútbol provincial y será titular en un partido que promete convocar a una multitud.
El resto de la programación del domingo comenzará a las 16 con varios encuentros. En el Colmenar, Experimental se medirá con Central Norte; en Delfín Gallo, San Lorenzo enfrentará a Lastenia; y en Banda del Río Salí se producirá el debut de Miguel “Tigre” Amaya como entrenador de Atlético Concepción.
Además, en Juan Bautista Alberdi, Deportivo Marapa jugará ante Jorge Newbery, mientras que San Lorenzo de Santa Ana se enfrentará a Graneros. En Leales, San Fernando será local frente a Almirante Brown, y en Río Seco, La Providencia recibirá a Alto Verde.
La jornada continuará a las 18 en la “Perla del Sur”, donde Concepción FC chocará con Azucarera Argentina, en otro de los duelos atractivos del día.
La fecha se completará el martes, cuando San Martín se enfrente a Amalia en el complejo Natalio Mirkin. Con equipos que ya comenzaron a mostrar su potencial, regresos esperados y la presencia de figuras de jerarquía, el campeonato se perfila como una competencia apasionante, con mucho en juego y un gran acompañamiento del público en cada cancha.