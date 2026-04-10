El "Pulga" Rodríguez, "Jota" Morales y técnicos históricos: ¿quiénes son las figuras de la Liga Tucumana 2026?

Resumen para apurados
- La Liga Tucumana inicia su Apertura 2026 con figuras como el 'Pulga' Rodríguez y 'Jota' Morales en diversos clubes provinciales para revitalizar el nivel del fútbol regional.
- El torneo destaca por el regreso de técnicos históricos como 'Mono' Campos y la preparación de planteles que buscan protagonismo en zonas competitivas y estadios llenos.
- La presencia de ídolos asegura un alto impacto de público y mediático. Se espera que este certamen marque un precedente de jerarquía para el futuro ascenso al Federal A.
El fútbol tucumano está listo para vivir un Apertura que promete ser inolvidable. Este 2026 no será solo un torneo más: será un reencuentro con figuras históricas que marcaron época, jugadores con chapa de ídolo y entrenadores que ya son leyenda en la provincia. La emoción empieza antes del primer pitazo, porque cada fin de semana traerá historias, goles y presencias que el público espera ver con admiración y nostalgia.
Luis Miguel “Pulga” Rodríguez: el adiós esperado
El nombre más resonante es el de Luis Miguel “Pulga” Rodríguez. A sus 41 años, el goleador podría despedirse del fútbol en el club que lo vio nacer: la escuelita de Ñuñorco. Su trayectoria es conocida por todos: goles históricos, récords y un cariño que trasciende a la provincia.
La presencia del "Pulga" promete llenar las canchas cada fin de semana, ya sea enfrentando al "Tigre" de Monteros, Unión Simoca o Alto Verde, el club de su familia. Junto a él, Carlos “Foca” López, otro goleador histórico que pasó por 26 clubes, formará una dupla ofensiva que combina talento y experiencia.
“Ahora me toca compartir cancha con él y creo que es muy alentador para todo el plantel. Suma talento y experiencia. Es un honor jugar al lado de uno de los mejores futbolistas que dio Tucumán. Enseña con el ejemplo y eleva el nivel del equipo”, aseguró López.
Los equipos que quieren ser protagonistas
Mauricio Galván, técnico de Unión del Norte, es otra de las figuras que da continuidad a la historia. Con ocho temporadas al mando de los "Cuervos" de Burruyacú, busca mantener a su equipo en los primeros planos: “En 2018 asumí y logramos salvarnos del descenso. Después salimos campeones y siempre fuimos protagonistas. Este año la expectativa es la misma: estar entre los cuatro primeros”, explicó.
El debut del equipo será frente al recién ascendido Cruz Alta, en un estreno que marcará el rumbo del torneo. Galván agregó: “El plantel está muy bien. Se jugará con canchas llenas y la zona es competitiva. Ahí veremos para qué estamos”, indicó.
En Concepción FC, el capitán Víctor “Vitín” Rodríguez también marca la hoja de ruta: “Todos son equipos duros, nadie quiere perder. Nosotros, por historia y convocatoria, tenemos que ser candidatos siempre. Estamos conformes con el plantel que se armó y ahora llegó el momento de la verdad”. Además, el equipo buscará repetir la final del año pasado y también tendrá la ilusión de jugar el Regional Federal buscando el ascenso al Federal A.
Graneros, por su parte, llega con objetivos claros. Su arquero y capitán, Pablo Lencina, afirmó: “Graneros es y tiene que ser protagonista en cada competencia. Los objetivos son claros: clasificar, superar las llaves y llegar a la final para ganarla. La zona sur es muy complicada, así que todas serán finales. La exigencia y el trabajo no se negocian”.
Técnicos con historia que vuelven a dirigir
El Apertura 2026 también tendrá a ídolos que regresan a los bancos de suplentes. Walter “Curita” Molina dirigirá por primera vez a Central Norte, el club que lo vio nacer como jugador y con el que salió campeón en 2001. “El grupo será durísimo, pero confío mucho en mi equipo. Hicimos una buena pretemporada”, señaló el ex volante, que además trabajó en All Boys, San Pablo y las inferiores de San Martín.
Otro regreso que genera expectativa es el de José Ernesto “Mono” Campos, ídolo de San Martín. A sus 62 años, ya consiguió el ascenso con Tucumán Central, el último campeón liguista, y ahora se prepara para consolidar al equipo en la máxima categoría local. “Yo me había alejado de la dirección técnica. Me está costando un poco volver, pero estamos de regreso y con muchas ganas de que las cosas salgan bien”, expresó Campos.
Nelson Martínez Llanos: hijo del club y goleador histórico
La historia de los protagonistas también incluye a quienes regresan a sus raíces. Nelson Martínez Llanos, autor del gol que le dio a Tucumán Central su primer scudetto a fines de 2025 (victoria 1-0 ante Concepción FC en el Anual) y responsable de goles clave para el ascenso al Federal A con el "Rojo" de Villa Alem, decidió volver a Sportivo Guzmán.
A sus 30 años, el delantero, que firmó con San Martín y luego desapareció del radar, regresa al club donde fue campeón en 2023 y 2024 y perdió la final en 2025. Sus padres, Javier y Fabiana, fueron jugadores y grandes hinchas del “juliano”, transmitiéndole un sentimiento profundo por la camiseta.
“Y uno cuando arranca el año, el sueño es salir campeón. Sí, uno se siente identificado con el club. Es el sentimiento que dejaron mis viejos. Y siempre es lindo volver”, confesó Martínez Llanos.
Además, añadió sobre la pretemporada y la preparación del equipo: “Estamos bien, hicimos una buena pretemporada con el profesor Walter Rodríguez y con el técnico Claudio Marrupe. Vamos a tratar de que Sportivo esté entre los mejores cuatro y de ahí serán partidos definitorios. Es un grupo complicado, hay buenos equipos y jugadores en todos los planteles. Va a estar duro, la liga tucumana es muy difícil por lo recién hablado (equipos, buenos jugadores)”.
Un torneo con historia y protagonistas
El Apertura 2026 no será solo un campeonato más: será una muestra de lo que significa el fútbol tucumano, un torneo donde la experiencia, el talento y la pasión se mezclan en cada cancha. Jugadores que son ídolos vuelven a dar espectáculo, entrenadores con historia buscan repetir hazañas y todos los equipos saben que cada partido será una final.
Este año, la provincia no solo verá goles y victorias: verá historia en movimiento, con nombres que la marcaron y que hoy regresan para seguir escribiéndola.Juan José Morales, experiencia y liderazgo en Ateneo Parroquial Alderetes
Con 44 años, Juan José “Jota” Morales se prepara para afrontar un nuevo desafío en la Liga Tucumana de Fútbol, donde podría convertirse en uno de los jugadores de mayor edad en disputar el próximo torneo. Lejos de ser un impedimento, la experiencia se ha transformado en una de sus principales virtudes dentro del plantel de Ateneo Parroquial Alderetes.
En un equipo que se encuentra en plena preparación para el inicio de la competencia, Morales se destaca no solo por su vigencia dentro del campo de juego, sino también por su rol de guía para los futbolistas más jóvenes. Su profesionalismo es evidente desde la rutina diaria: suele ser uno de los primeros en llegar a cada entrenamiento que dirige Leandro Fligman, demostrando un compromiso constante con el grupo.
Con un recorrido amplio que abarca clubes del ámbito provincial, nacional e incluso internacional, “Jota” se ha consolidado como una pieza importante dentro del vestuario, aportando experiencia, orden y palabra.
En diálogo con LA GACETA, en la previa del debut como local ante Famaillá, Morales analizó lo que será el torneo y las exigencias de una competencia que se caracteriza por su paridad y su alto nivel de exigencia.
“Va a ser un campeonato duro, difícil como es nuestra Liga Tucumana de Fútbol. Al ser un certamen corto, va a haber menos margen de error, entonces pienso que el que esté más concentrado y mejor preparado será quien saque ventajas”, expresó.
En ese sentido, remarcó la importancia del trabajo realizado por el equipo durante la pretemporada y la mentalidad con la que encaran el certamen: “Nosotros en Ateneo Parroquial Alderetes estamos para dar pelea. Nos preparamos pensando en poder ganar el campeonato, así encaramos cada entrenamiento, sabiendo también que muchos buscarán lo mismo que nosotros”.
El experimentado jugador insistió en la dificultad del torneo, aunque se mostró confiado en el potencial del equipo: “Repito, será un torneo duro y difícil, pero vamos a estar a la altura para conseguir nuestros objetivos”.
Finalmente, Morales también destacó el acompañamiento institucional que recibe el club: “Contamos con el apoyo y la confianza de nuestra intendenta Graciela y de don Aldo Salomón”, subrayó.
Con la ilusión intacta y la experiencia como bandera, Ateneo Parroquial Alderetes se prepara para un nuevo desafío en la Liga Tucumana, con Morales como uno de sus referentes dentro y fuera de la cancha.