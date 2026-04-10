El "Pulga" Rodríguez, "Jota" Morales y técnicos históricos: ¿quiénes son las figuras de la Liga Tucumana 2026?

En un equipo que se encuentra en plena preparación para el inicio de la competencia, Morales se destaca no solo por su vigencia dentro del campo de juego, sino también por su rol de guía para los futbolistas más jóvenes. Su profesionalismo es evidente desde la rutina diaria: suele ser uno de los primeros en llegar a cada entrenamiento que dirige Leandro Fligman, demostrando un compromiso constante con el grupo.