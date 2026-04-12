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De Tucumán a Gales: una tucumana estudiará en un castillo

Roveretti fue seleccionada entre 400 postulantes.

GANADORA. Fiorella Roveretti y una vista general del castillo St Donat’s, sede del UWC Atlantic College dónde vivirá con alumnos de más de 90 países. GANADORA. Fiorella Roveretti y una vista general del castillo St Donat’s, sede del UWC Atlantic College dónde vivirá con alumnos de más de 90 países.
Hace 4 Hs

En Lomas de Tafí, una historia que parece salida de una película comienza a hacerse realidad. Si bien en este relato no hay lechuzas ni pergaminos sellados con cera, sí hay una noticia que cambiará el rumbo en la vida de una joven tucumana. Como si se tratara del mágico castillo de Hogwarts de Harry Potter, Fiorella Roveretti (17), alumna del Colegio Don Orione, fue seleccionada para estudiar en un prestigioso colegio de Gales, en el Reino Unido, tras obtener una beca del programa United World Colleges.

La oportunidad para ella no llegó por azar. Fue el resultado de meses de preparación y un proceso de selección exigente que incluyó cinco etapas eliminatorias entre agosto y diciembre de 2025. “Fue un proceso muy lindo, no solo por la beca, sino por todo lo que implica. Te permite descubrirte a vos mismo y también conocer gente de todo el país”, contó aún emocionada a LA GACETA.

De los cerca de 400 inscriptos en Argentina, solo ocho estudiantes fueron seleccionados. Entre ellos Fiorella, que viajará al UWC Atlantic College, en Gales, mientras que otro joven de la provincia (Marcos Velardez) continuará sus estudios en Canadá.

Pero si hay algo que distingue esta historia de cualquier cuento de Harry Potter, es que la magia no está en hechizos, sino en las ideas. Interesada en la literatura y la política, Fiorella explicó que su motivación siempre fue comprender distintas miradas del mundo. “No buscan un perfil único. Lo que valoran es la curiosidad y las ganas de aprender”, señaló. En su caso, proyecta orientarse hacia el periodismo o las letras.

Un desafío

Detrás del logro hay una historia de acompañamiento y descubrimiento colectivo. Carolina Yoldes, su madre, recordó cómo comenzó todo. “Nos enteramos de esta oportunidad casi de casualidad, a través de un medio tucumano y de otro estudiante. Era el último día de inscripción y empezamos a investigar rápido. Fue un proyecto familiar desde el inicio”.

Para Carolina, más allá del resultado, el proceso ya fue enriquecedor. “El acompañamiento que hacen a los chicos y a las familias es muy lindo. Por eso creemos que es importante difundir estas oportunidades, que muchas veces parecen lejanas pero están más cerca de lo que uno cree”.

Para Diego Roveretti, su padre, la experiencia se vive con una mezcla de sentimientos. “Estamos contentos, ansiosos, nerviosos y también un poco tristes. Es nuestra única hija y se va dos años”, admitió. Sin embargo, destacó el valor de la experiencia. “Sabemos que es una oportunidad única, que le va a abrir la cabeza. Va a convivir con chicos de más de 90 países, y eso ya es algo increíble”.

El objetivo, coincidieron los padres, es claro: acompañarla en este camino y apostar a la educación como herramienta de crecimiento. “Queremos que estudie, que aprenda lo que le gusta y que esto le abra muchas puertas”, dijeron.

La educación

Fiorella, por su parte, tiene una mirada amplia sobre el aprendizaje. “La educación no es solo lo académico. Se aprende de la familia, de los amigos, de los profesores y también de las experiencias”. En ese sentido, valoró especialmente el enfoque de UWC. “No solo vamos a aprender de los libros, sino también de convivir con personas de distintas culturas. Eso es lo que realmente te abre la cabeza”.

Lejos de las varitas mágicas, su historia habla de esfuerzo, oportunidades y decisiones. Y como en toda buena saga, también deja una enseñanza. “Que se animen”, aconseja Fiorella a otros jóvenes. “No hace falta ser perfecto. Buscan personas con ganas de aprender y de compartir”.

Un colegio con historia

Atlantic College tiene un prestigio internacional que se refleja en su historia y en sus ex alumnos. Entre quienes pasaron por sus aulas se encuentran integrantes de casas reales europeas, como el rey Willem-Alexander de los Países Bajos; la princesa Elisabeth de Bélgica; la princesa Leonor de España; la infanta Sofía y la princesa Alexia de los Países Bajos.

La convocatoria para nuevas becas de United World Colleges abrirá entre mayo y julio.

Convocatoria UWC 2027

Una nueva postulación abre en mayo

United World Colleges abrirá su convocatoria 2027 en Argentina del 14 de mayo al 19 de julio de 2026. La inscripción se realizará a través de su portal oficial. Para postularse, se requiere ser argentino nativo o por opción y estar cursando o haber aprobado el 10° año. El proceso consta de cinco etapas, con instancias virtuales y presenciales entre agosto y diciembre. Las becas que pueden cubrir total o parcialmente los costos.

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