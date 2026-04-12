De Tucumán a Gales: una tucumana estudiará en un castillo

En Lomas de Tafí, una historia que parece salida de una película comienza a hacerse realidad. Si bien en este relato no hay lechuzas ni pergaminos sellados con cera, sí hay una noticia que cambiará el rumbo en la vida de una joven tucumana. Como si se tratara del mágico castillo de Hogwarts de Harry Potter, Fiorella Roveretti (17), alumna del Colegio Don Orione, fue seleccionada para estudiar en un prestigioso colegio de Gales, en el Reino Unido, tras obtener una beca del programa United World Colleges.