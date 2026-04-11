Secciones
DeportesHockey

Hockey: San Martín volvió a hacerse fuerte en Cebil Redondo y mira a todos desde arriba

Las "Santas" vencieron a Tucumán Rugby “B”, sostuvieron su paso ideal en el Apertura y quedaron como únicas líderes tras la quinta fecha.

FESTEJO. Las Santas se hicieron fuertes de local y golearon a Tucumán Rugby B. FESTEJO. Las "Santas" se hicieron fuertes de local y golearon a Tucumán Rugby "B".
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • San Martín venció 4-1 a Tucumán Rugby “B” en Cebil Redondo por la quinta fecha del Apertura, quedando como únicas líderes del hockey tucumano con 15 unidades y puntaje ideal.
  • Tras una jornada con victorias de Universitario Azul y Jockey, las Santas consolidaron su ofensiva. El torneo venía de suspensiones previas que aún mantienen partidos pendientes.
  • El invicto de San Martín las perfila como máximas candidatas al título, mientras se espera que la regularización de encuentros pendientes defina la paridad real del certamen local.
Resumen generado con IA

La quinta fecha del torneo Apertura de hockey sobre césped dejó un panorama atractivo en la pelea de arriba, con San Martín como el gran ganador del fin de semana. Las “santas” volvieron a hacerse fuertes en Cebil Redondo, derrotaron 4 a 1 a Tucumán Rugby “B” y quedaron como únicas líderes con 15 puntos. Los goles del local fueron convertidos por Josefina Delgado, Guadalupe Agüero, Renata Brandán e Iara Gálvez, mientras que Agostina Gentile descontó para las “verdinegras”.

Universitario Azul, que al igual que Huirapuca todavía tiene un partido pendiente por la suspensión de la cuarta fecha, superó 5 a 3 a Atlético en un duelo vibrante. Geraldine Margaria se destacó con tres tantos, en tanto que Amalia Ferreyra y Candela Martínez completaron la producción ofensiva. Para las “decanas” anotaron Oriana Berthalet, Camila Soria y Aylen Dip.

El "Verdinegro" lo ganó en los penales

En otro de los cruces destacados, Tucumán Rugby “A” y “Huira” empataron 1 a 1 en el tiempo reglamentario, con goles de Josefina Giménez Lascano y Vicky Santamarina. En la definición por penales, las “verdinegras” se impusieron 2 a 0 y sumaron el punto extra.

También festejó Jockey, que venció 2 a 1 a Lawn Tennis con conquistas de Sumehia Issa y Tatiana Suárez; Camila Galia marcó para Lawn Tennis.

Además, Natación y Gimnasia derrotó 3 a 1 a Los Tarcos con tantos de Constanza Suárez, Josefina Ibáñez y Rocío Campero; Candelaria Gravano descontó para el conjunto del ex aeropuerto.

Se pone en marcha la quinta fecha de caballeros

Este domingo se disputará la quinta fecha del masculino, con cuatro encuentros programados desde las 16.30: La Querencia recibirá a Monteros Vóley, Atlético se medirá con Cardenales, Los Tarcos se enfrentará a Huirapuca y Natación y Gimnasia jugará ante San Martín.

Temas Tucumán Rugby ClubClub Natación y GimnasiaLos Tarcos Rugby ClubUniversitario Rugby Club TucumánHuirapuca Rugby ClubCebil RedondoJockey Club de TucumánSan Martín
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Escándalo en el hockey mendocino: reactivan una causa por abusos en un bautismo

Escándalo en el hockey mendocino: reactivan una causa por abusos en un "bautismo"

Lo más popular
Indignación por la desaparición del celular y de otros bienes de Solana Albornoz
1

Indignación por la desaparición del celular y de otros bienes de Solana Albornoz

Financiarán el Plan Hídrico con los fondos que iban a ir la ex Legislatura: ¿cómo será y cuándo comenzará?
2

Financiarán el Plan Hídrico con los fondos que iban a ir la ex Legislatura: ¿cómo será y cuándo comenzará?

Horóscopo chino: qué signos vivirán una transformación profunda en abril, según Ludovica Squirru
3

Horóscopo chino: qué signos vivirán una transformación profunda en abril, según Ludovica Squirru

Chikungunya en alza en Tucumán: claves para prevenir contagios
4

Chikungunya en alza en Tucumán: claves para prevenir contagios

Si las paredes del Hotel La Vasca hablaran...
5

Si las paredes del Hotel La Vasca hablaran...

“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección
6

“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

Más Noticias
Deterioro y valor histórico: ¿cuál es la situación de los edificios antiguos en la Provincia?

Deterioro y valor histórico: ¿cuál es la situación de los edificios antiguos en la Provincia?

Chikungunya en alza en Tucumán: claves para prevenir contagios

Chikungunya en alza en Tucumán: claves para prevenir contagios

Unos reclaman más transparencia; otros, no evaluar en abstracto al Presupuesto tucumano

Unos reclaman más transparencia; otros, no evaluar en abstracto al Presupuesto tucumano

Este es el hábito nocturno que dispara los niveles de azúcar en sangre sin que lo sepas

Este es el hábito nocturno que dispara los niveles de azúcar en sangre sin que lo sepas

Financiarán el Plan Hídrico con los fondos que iban a ir la ex Legislatura: ¿cómo será y cuándo comenzará?

Financiarán el Plan Hídrico con los fondos que iban a ir la ex Legislatura: ¿cómo será y cuándo comenzará?

Horóscopo chino: qué signos vivirán una transformación profunda en abril, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué signos vivirán una transformación profunda en abril, según Ludovica Squirru

Si las paredes del Hotel La Vasca hablaran...

Si las paredes del Hotel La Vasca hablaran...

“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

Comentarios