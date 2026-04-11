Hockey: San Martín volvió a hacerse fuerte en Cebil Redondo y mira a todos desde arriba

Resumen para apurados
- San Martín venció 4-1 a Tucumán Rugby “B” en Cebil Redondo por la quinta fecha del Apertura, quedando como únicas líderes del hockey tucumano con 15 unidades y puntaje ideal.
- Tras una jornada con victorias de Universitario Azul y Jockey, las Santas consolidaron su ofensiva. El torneo venía de suspensiones previas que aún mantienen partidos pendientes.
- El invicto de San Martín las perfila como máximas candidatas al título, mientras se espera que la regularización de encuentros pendientes defina la paridad real del certamen local.
La quinta fecha del torneo Apertura de hockey sobre césped dejó un panorama atractivo en la pelea de arriba, con San Martín como el gran ganador del fin de semana. Las “santas” volvieron a hacerse fuertes en Cebil Redondo, derrotaron 4 a 1 a Tucumán Rugby “B” y quedaron como únicas líderes con 15 puntos. Los goles del local fueron convertidos por Josefina Delgado, Guadalupe Agüero, Renata Brandán e Iara Gálvez, mientras que Agostina Gentile descontó para las “verdinegras”.
Universitario Azul, que al igual que Huirapuca todavía tiene un partido pendiente por la suspensión de la cuarta fecha, superó 5 a 3 a Atlético en un duelo vibrante. Geraldine Margaria se destacó con tres tantos, en tanto que Amalia Ferreyra y Candela Martínez completaron la producción ofensiva. Para las “decanas” anotaron Oriana Berthalet, Camila Soria y Aylen Dip.
El "Verdinegro" lo ganó en los penales
En otro de los cruces destacados, Tucumán Rugby “A” y “Huira” empataron 1 a 1 en el tiempo reglamentario, con goles de Josefina Giménez Lascano y Vicky Santamarina. En la definición por penales, las “verdinegras” se impusieron 2 a 0 y sumaron el punto extra.
También festejó Jockey, que venció 2 a 1 a Lawn Tennis con conquistas de Sumehia Issa y Tatiana Suárez; Camila Galia marcó para Lawn Tennis.
Además, Natación y Gimnasia derrotó 3 a 1 a Los Tarcos con tantos de Constanza Suárez, Josefina Ibáñez y Rocío Campero; Candelaria Gravano descontó para el conjunto del ex aeropuerto.
Se pone en marcha la quinta fecha de caballeros
Este domingo se disputará la quinta fecha del masculino, con cuatro encuentros programados desde las 16.30: La Querencia recibirá a Monteros Vóley, Atlético se medirá con Cardenales, Los Tarcos se enfrentará a Huirapuca y Natación y Gimnasia jugará ante San Martín.