Hockey: San Martín volvió a hacerse fuerte en Cebil Redondo y mira a todos desde arriba

La quinta fecha del torneo Apertura de hockey sobre césped dejó un panorama atractivo en la pelea de arriba, con San Martín como el gran ganador del fin de semana. Las “santas” volvieron a hacerse fuertes en Cebil Redondo, derrotaron 4 a 1 a Tucumán Rugby “B” y quedaron como únicas líderes con 15 puntos. Los goles del local fueron convertidos por Josefina Delgado, Guadalupe Agüero, Renata Brandán e Iara Gálvez, mientras que Agostina Gentile descontó para las “verdinegras”.