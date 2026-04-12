El desafío de elegir una carrera

En las últimas semanas, LA GACETA desplegó una serie de artículos e informes especiales dedicados justamente a relevar cómo están impactando estos cambios en distintos ámbitos. Ante la incertidumbre, los generadores del cambio ya están actuando y a su corta edad saben que deberán moverse rápidamente. Son conscientes de que, por ejemplo, aprender a programar ya no es simplemente dominar un lenguaje, sino estructurar un pensamiento lógico y capacidad de análisis para un entorno que posiblemente les exija un cambio en el corto plazo. Esta metamorfosis revela, entre otros aspectos, que la inteligencia artificial ya no es una opción para convertirse en un elemento central del perfil profesional moderno. No obstante, el desafío para las universidades no es solo crear nuevas propuestas como la Ingeniería en Inteligencia Artificial, sino sostenerlas actualizadas frente a una tecnología que corre el riesgo de quedar obsoleta en tiempo récord.