Argentina confirma su primer caso de scrapie en ovinos y activa un operativo sanitario: qué es esta enfermedad y por qué preocupa

El nuevo escenario sanitario también obligó a revisar los protocolos de exportación. Desde el Senasa aseguraron que se trabaja en la adecuación de los certificados para garantizar la continuidad de los mercados internacionales, en línea con las recomendaciones de la OMSA. En ese sentido, se buscará sostener las exportaciones de productos considerados seguros, como lana, cueros, gelatina, colágeno, sebo y embriones.