Argentina confirma su primer caso de scrapie en ovinos y activa un operativo sanitario: qué es esta enfermedad y por qué preocupa
El hallazgo se produjo tras la muerte de tres animales sin síntomas y fue confirmado por un laboratorio internacional, lo que derivó en medidas de control y revisión de protocolos.
Resumen para apurados
- Senasa confirmó el primer caso de scrapie en ovinos importados de Paraguay en Santa Fe y Entre Ríos; se activó un operativo sanitario nacional tras detectar la infección fatal.
- Los animales murieron sin síntomas previos y el diagnóstico fue ratificado por un laboratorio en España. El organismo ya notificó a Paraguay y a la sanidad animal internacional.
- El cambio en el estatus sanitario obliga a revisar protocolos de exportación de carne y derivados. Senasa aclaró que la enfermedad no es zoonótica ni afecta el consumo humano.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó la detección de scrapie clásico en ovinos reproductores importados, marcando un cambio en el estatus sanitario del país frente a esta enfermedad. El hallazgo se produjo tras la muerte natural, sin síntomas aparentes, de tres animales en establecimientos de Santa Fe y Entre Ríos.
Los ejemplares afectados habían sido ingresados al país entre 2021 y 2022 desde Paraguay, cumpliendo con todos los requisitos sanitarios vigentes y los controles posteriores a su ingreso. Según detalló el organismo, los animales estaban inscriptos en el registro oficial correspondiente y habían sido sometidos a inspecciones clínicas anuales sin que se detectaran anomalías.
La enfermedad fue identificada en el marco de un sistema de vigilancia activa mediante una prueba de tamizaje (ELISA). Posteriormente, las muestras fueron enviadas a un laboratorio de referencia en España, donde la técnica de Western Blot confirmó la presencia de scrapie clásico, hasta ahora ausente en Argentina.
Ante este escenario, el Senasa dispuso la incorporación de los establecimientos involucrados a un programa oficial de control y seguimiento. Entre las medidas adoptadas se incluyen la restricción de movimientos, la intensificación de la vigilancia sanitaria y la aplicación de acciones específicas para contener la posible propagación del agente.
En paralelo, el organismo notificó formalmente la situación a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) de Paraguay, con el objetivo de profundizar la investigación epidemiológica y determinar el origen del brote.
El nuevo escenario sanitario también obligó a revisar los protocolos de exportación. Desde el Senasa aseguraron que se trabaja en la adecuación de los certificados para garantizar la continuidad de los mercados internacionales, en línea con las recomendaciones de la OMSA. En ese sentido, se buscará sostener las exportaciones de productos considerados seguros, como lana, cueros, gelatina, colágeno, sebo y embriones.
Respecto de la carne ovina y caprina, se indicó que puede seguir comercializándose siempre que se retiren previamente los tejidos considerados de riesgo, tal como establecen los estándares sanitarios internacionales. Para otros productos, como animales en pie, harinas proteicas y lácteos, se prevé la implementación de medidas específicas de mitigación.
Qué es el scrapie
El scrapie, también conocido como tembladera o prúrigo lumbar, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y fatal que afecta a ovinos y caprinos. Forma parte del grupo de las encefalopatías espongiformes transmisibles y es causada por priones, proteínas anormales que alteran el sistema nervioso central.
La transmisión ocurre principalmente durante el parto y sus síntomas incluyen picazón intensa, alteraciones en la marcha, temblores, pérdida de peso y cambios de comportamiento.
Desde el Senasa aclararon que no se trata de una enfermedad zoonótica, por lo que no representa riesgos para la salud humana ni se transmite por el consumo de carne o leche. Tampoco afecta a bovinos.
Al tratarse de una patología de notificación obligatoria, las autoridades remarcaron la importancia de reportar de inmediato cualquier caso sospechoso para fortalecer la vigilancia y evitar su diseminación en el país.