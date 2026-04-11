Entre una mejora futbolística y la necesidad de afirmarse: así llega Güemes al duelo con San Martín

Resumen para apurados
- Güemes recibirá a San Martín en el Estadio Madre de Ciudades por la Primera Nacional, buscando consolidar su reciente mejora tras vencer como visitante a Atlético Rafaela.
- El equipo de Juan Vita atraviesa una renovación de plantel y suma ocho puntos en siete jornadas. Tras un inicio irregular, llega motivado por su última victoria y ráfagas de fútbol.
- El duelo será clave para evaluar la solidez defensiva de Güemes ante un rival de jerarquía. Un resultado positivo confirmaría el rumbo del proyecto y le daría aire en la tabla.
Como esos equipos que parecen desordenados al principio, pero de a poco empiezan a encontrar el paso, así llega Güemes al cruce con San Martín en el Madre de Ciudades. El conjunto santiagueño tuvo un arranque irregular, con resultados que no terminaron de afirmarlo, aunque en sus últimas presentaciones mostró señales de crecimiento que obligan a mirarlo con atención.
Para el equipo de Andrés Yllana, ahí aparece la primera advertencia: enfrente no estará sólo un rival necesitado de puntos, sino uno que empieza a encontrar respuestas y que intentará hacerse fuerte en un escenario que puede empujarlo.
Güemes suma ocho puntos en siete fechas. El recorrido fue cambiante: perdió con Nueva Chicago y con San Martín de San Juan, luego le ganó a Chacarita y después encadenó tres empates seguidos: Tristán Suárez, Agropecuario y Mitre.
La recuperación más fuerte llegó en la última fecha, cuando venció 2-1 a Atlético Rafaela como visitante con goles de Juan Sánchez Sotelo y Franco Bergés. Ese triunfo lo acomodó un poco más en la tabla y le dio aire a un equipo que necesitaba una respuesta.
El contexto también ayuda a entenderlo. Güemes cambió de entrenador para esta temporada y, con Juan Vita al mando, atravesó una renovación importante del plantel. Por eso todavía se trata de un equipo en formación, con muchos jugadores nuevos y una idea que todavía se está acomodando. De local no fue arrollador: apenas ganó uno de sus cuatro partidos y el domingo volverá a salir de su cancha habitual para recibir a San Martín en el Madre de Ciudades.
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Güemes mostró carácter, algunas ráfagas de buen fútbol y peso ofensivo, pero también siguió dejando espacios y dificultades para sostener el control cuando el partido se rompe. Ahí está la clave para el equipo de Yllana: si logra jugar junto, mover la pelota con paciencia y no partirse, tendrá chances de exponer a un rival que mejoró, pero que todavía no termina de afirmarse.
Además, San Martín tendrá que prestar atención a otro detalle: el momento anímico con el que llega el rival. Después de varias fechas sin poder afirmarse del todo, la victoria en Rafaela le dio a Güemes una cuota de confianza que puede pesar.