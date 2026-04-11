Entre una mejora futbolística y la necesidad de afirmarse: así llega Güemes al duelo con San Martín

El contexto también ayuda a entenderlo. Güemes cambió de entrenador para esta temporada y, con Juan Vita al mando, atravesó una renovación importante del plantel. Por eso todavía se trata de un equipo en formación, con muchos jugadores nuevos y una idea que todavía se está acomodando. De local no fue arrollador: apenas ganó uno de sus cuatro partidos y el domingo volverá a salir de su cancha habitual para recibir a San Martín en el Madre de Ciudades.