Fiorella Roveretti y la beca del castillo de Gales: la tucumana que tendrá su propia historia al estilo Harry Potter

Resumen para apurados
- Fiorella Roveretti, una joven de 17 años de Lomas de Tafí, Tucumán, obtuvo una beca del programa United World Colleges para estudiar durante dos años en un castillo en Gales, Reino Unido.
- Tras superar cinco etapas eliminatorias entre 400 aspirantes, la estudiante fue una de las ocho seleccionadas en Argentina. El proceso valoró su curiosidad y vocación por las letras.
- Esta oportunidad fomenta el intercambio cultural con jóvenes de 90 países y posiciona a la educación como motor de cambio, motivando a otros estudiantes locales a buscar becas similares.
En Lomas de Tafí, una historia que parece salida de una película comienza a hacerse realidad. Si bien en este relato no hay lechuzas ni pergaminos sellados con cera, sí hay una noticia que cambiará el rumbo en la vida de una joven tucumana. Como si se tratara del mágico castillo de Hogwarts de Harry Potter, Fiorella Roveretti, de 17 años, fue seleccionada para estudiar en un prestigioso colegio de Gales, en el Reino Unido, tras obtener una beca del programa United World Colleges.
La oportunidad para ella no llegó por azar. Fue el resultado de meses de preparación y un proceso de selección exigente que incluyó cinco etapas eliminatorias entre agosto y diciembre de 2025. “Fue un proceso muy lindo, no solo por la beca, sino por todo lo que implica. Te permite descubrirte a vos mismo y también conocer gente de todo el país”, contó aún emocionada a LA GACETA.
De los cerca de 400 inscriptos en Argentina, solo ocho estudiantes fueron seleccionados. Entre ellos Fiorella, que viajará al UWC Atlantic College, en Gales, mientras que otro joven de la provincia (Marcos Velardez) continuará sus estudios en Canadá.
Pero si hay algo que distingue esta historia de cualquier cuento, es que la magia no está en hechizos, sino en las ideas. Interesada en la literatura y la política, Fiorella explicó que su motivación siempre fue comprender distintas miradas del mundo. “No buscan un perfil único. Lo que valoran es la curiosidad y las ganas de aprender”, señaló. En su caso, proyecta orientarse hacia el periodismo o las letras.
Una decisión familiar
Detrás del logro hay una historia de acompañamiento y descubrimiento colectivo. Carolina Yoldes, su madre, recordó cómo comenzó todo. “Nos enteramos de esta oportunidad casi de casualidad, a través de un medio tucumano y de otro estudiante. Era el último día de inscripción y empezamos a investigar rápido. Fue un proyecto familiar desde el inicio”.
Para Carolina, más allá del resultado, el proceso ya fue enriquecedor. “El acompañamiento que hacen a los chicos y a las familias es muy lindo. Por eso creemos que es importante difundir estas oportunidades, que muchas veces parecen lejanas pero están más cerca de lo que uno cree”.
Orgullo, emoción y un desafío
Para Diego Roveretti, su padre, la experiencia se vive con una mezcla de sentimientos. “Estamos contentos, ansiosos, nerviosos y también un poco tristes. Es nuestra única hija y se va dos años”, admitió. Sin embargo, destacó el valor de la experiencia. “Sabemos que es una oportunidad única, que le va a abrir la cabeza. Va a convivir con chicos de más de 90 países, y eso ya es algo increíble”.
El objetivo, coincidieron los padres, es claro: acompañarla en este camino y apostar a la educación como herramienta de crecimiento. “Queremos que estudie, que aprenda lo que le gusta y que esto le abra muchas puertas”, agregó.
La educación como puente
Fiorella, por su parte, tiene una mirada amplia sobre el aprendizaje. “La educación no es solo lo académico. Se aprende de la familia, de los amigos, de los profesores y también de las experiencias”. En ese sentido, valoró especialmente el enfoque de UWC. “No solo vamos a aprender de los libros, sino también de convivir con personas de distintas culturas. Eso es lo que realmente te abre la cabeza”.
Lejos de las varitas mágicas, su historia habla de esfuerzo, oportunidades y decisiones. Y como en toda buena saga, también deja una enseñanza. “Que se animen”, aconseja Fiorella a otros jóvenes. “No hace falta ser perfecto. Buscan personas con ganas de aprender y de compartir”.
La convocatoria para nuevas becas de United World Colleges abrirá entre mayo y julio. Y en Tucumán, gracias a historias como la de Fiorella Roveretti, cada vez son más los que empiezan a creer que estudiar en el exterior, incluso en un castillo, puede ser posible.