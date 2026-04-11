Alarma en un colegio de Río Negro: un alumno amenazó con matar a sus compañeros

Un adolescente de 14 años generó un momento de extrema tensión en el Colegio Estación Limay de Cipolletti, Río Negro, al amenazar con matar a sus compañeros durante una clase. La situación encendió las alarmas en toda la comunidad educativa, motivó la intervención de la Policía y de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), y provocó que numerosos padres se acercaran de urgencia al establecimiento para retirar a sus hijos.