Unos reclaman más transparencia; otros, no evaluar en abstracto al Presupuesto tucumano

Pablo Pero, director de Políticas Públicas de la Fundación planteó algunas situaciones particulares respecto de las consideraciones del Gobierno. “En primer lugar, destacamos lo valioso que resulta para la sociedad profundizar en el análisis del presupuesto. Se trata de la suma de los recursos que aportan trabajadores y empresas tucumanas, junto con fondos provenientes de otras provincias a través del sistema de coparticipación federal. Es, en definitiva, la plata de los argentinos, y analizar la calidad del gasto es primordial”, indicó el economista. El también docente en la UNT acotó que está convencido acerca de que la calidad del gasto en Tucumán tiene mucho margen de mejora. “Según la ley de Presupuesto, este sería el año con el mayor nivel de gasto en términos reales de la historia, lo que debería reflejarse en mejores servicios públicos y en una mayor inversión en obra pública”, apuntó. Consideró que esto no está ocurriendo, debido a la existencia de gastos duplicados e ineficientes; así como un sobredimensionamiento de los gastos administrativos. “Creemos que la aplicación de normas de transparencia contribuiría a mejorar esta situación; por ejemplo, una ley de acceso a la información pública, el detalle de las asignaciones a cada comuna y la presentación del presupuesto con metas físicas y a nivel de programas”, fundamentó.