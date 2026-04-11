El tiempo en Tucumán: se espera un sábado sin precipitaciones, con leve ascenso térmico y cielo cubierto

Resumen para apurados
- El SMN prevé para este sábado en Tucumán una jornada sin lluvias, con cielo cubierto y una temperatura máxima de 24°C, tras una mínima de 15°C registrada por la mañana.
- Tras días de inestabilidad, la humedad alcanza el 99% y la visibilidad es de 5 km. El domingo se espera un leve ascenso térmico hasta los 26°C con presencia de neblina matinal.
- El alivio climático será breve, ya que se pronostica el regreso de tormentas aisladas para el lunes y martes, manteniendo temperaturas máximas estables en torno a los 26°C.
Las lluvias darán un respiro en Tucumán y el fin de semana estará caracterizado por un un leve ascenso de la temperatura. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado se presentará con cielo mayormente cubierto y una temperatura máxima que alcanzará los 24°C.
Durante las primeras horas de la jornada, la humedad se ubicó en el 99%, mientras que la temperatura mínima fue de 15°C. Además, la visibilidad se redujo a 5 kilómetros y se registraron vientos provenientes del sector oeste.
Con el correr del día, el termómetro irá en aumento hasta llegar a los 24°C por la tarde, acompañado por vientos del norte. Hacia la noche, no se prevén precipitaciones y la temperatura descenderá hasta los 20°C.
Para el domingo, el pronóstico indica una mínima de 20°C y una máxima de 26°C. Se espera presencia de neblina durante la madrugada, seguida por un cielo que se mantendrá parcialmente nublado el resto del día.
El tiempo en Tucumán: ¿vuelven las precipitaciones en el arranque de la semana?
En tanto, el inicio de la semana estaría marcado por el regreso de las lluvias. Para el lunes se anuncian tormentas aisladas, con temperaturas entre los 20°C y 26°C. El martes presentaría condiciones similares, con una mínima de 19°C y una máxima de 26°C.