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Una "mesaza" explosiva: conocé quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para este sábado

La conductora recibirá a figuras del periodismo y el espectáculo.

ESTRELLA. Mirtha Legrand, a sus 99 años, sigue conquistando a los argentinos con sus mesazas. ESTRELLA. Mirtha Legrand, a sus 99 años, sigue conquistando a los argentinos con sus mesazas.
Hace 4 Hs

Mirtha Legrand volverá a encabezar una nueva edición de su tradicional “mesaza” este sábado, con una propuesta que busca captar la atención de los espectadores a través de invitados vinculados a la actualidad y el entretenimiento.

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Entre los invitados se encuentra Baby Etchecopar, periodista y conductor que actualmente lidera el ciclo Basta Baby en A24 y Baby en el medio por Radio Rivadavia. Su presencia estará enfocada en el análisis de los temas más relevantes de la agenda. También formará parte de la mesa Reynaldo Sietecase, quien aportará su mirada sobre la realidad. 

En el plano del espectáculo, participará Mariana Brey, reconocida por su labor como panelista en programas como Duro de domar en C5N y por su análisis del reality Gran Hermano, Generación Dorada en Telefe.

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La cuota de humor estará a cargo de Belén Francese, actriz con trayectoria en teatro y televisión, que actualmente conduce Belulandia por El Nueve.

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