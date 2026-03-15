Mirtha Legrand tuvo un ataque de risa en pleno programa: la anécdota que le causó incomodidad

Mirtha Legrand tuvo un ataque de risa en pleno aire de su programa, luego de escuchar una anécdota de sus invitados.
Entre nerviosismo e incomodidad, la diva no pudo contener las carcajadas frente al relato de Dani La Chepi y Coco Sily.
¿Por qué se tentó Mirtha Legrand?
Todo comenzó cuando la humorista contó cómo fueron sus inicios en el medio y recordó que fue a trabajar recién operada de los intestinos.
"Me río porque nadie confiesa que fue operado de intestinos", reaccionó Mirtha Legrand. "Yo conté las hemorroides, que no la cuenta nadie", acotó divertido Coco Sily.
"Pero lo mío no es hemorroides, se llama oclusiones intestinales. Tengo menos metros de intestinos. Las hemorroides son una tontería al lado de lo que yo tengo", respondió La Chepi.
Al ver que la situación se estaba saliendo de control, la conductora de La Noche de Mirtha (El Trece) se tapó la cara con su abanico y expresó: "¡Basta, basta, basta!".
Como se dio cuenta que sus invitados no frenaron con el tema, la Chiqui hizo sonar su campanita para poner orden en la mesa.
En medio de la tentada de Mirtha Legrand, Coco Sily continuó con su anécdota y expuso: "Esto no te va a gustar, pero te lo cuento igual. Me fui a Brasil, porque estaba muy mal, y por esas cosas que uno cree, me metí al mar, me bajé la malla y le pedí al mar que me cure el cu... Pero no, me tuve que operar".