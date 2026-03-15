Mirtha Legrand tuvo un ataque de risa en pleno programa: la anécdota que le causó incomodidad

En medio de la tentada de Mirtha Legrand, Coco Sily continuó con su anécdota y expuso: "Esto no te va a gustar, pero te lo cuento igual. Me fui a Brasil, porque estaba muy mal, y por esas cosas que uno cree, me metí al mar, me bajé la malla y le pedí al mar que me cure el cu... Pero no, me tuve que operar".