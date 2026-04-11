¿Sin planes? Conocé todo lo que hay para hacer este fin de semana en San Miguel de Tucumán

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ofrece este fin de semana actividades culturales, recreativas y ferias gratuitas en diversos puntos de la capital para toda la familia.
- La agenda incluye la Expo Inclusión, obras en el teatro Rosita Ávila, paseos en el Bus Turístico y ferias gastronómicas en parques, sumando opciones de talleres y museos.
- Estas iniciativas buscan dinamizar el turismo local y la inclusión social, revalorizando espacios públicos y la identidad cultural tucumana mediante eventos gratuitos y accesibles.
¿Sin planes aún? San Miguel de Tucumán ofrece múltiples actividades organizadas por la Municipalidad, que incluyen opciones culturales, recreativas y artísticas pensadas para todos los públicos. Entre las propuestas destacadas se encuentra la Expo Inclusión y Discapacidad, que se desarrollará en el Complejo Ledesma. También habrá funciones de teatro tanto en barrios como en la sala del Rosita Ávila, junto con el regreso del ciclo La Música que Queremos.
A su vez, el programa La Muni en las Plazas ofrecerá jornadas con música, talleres y espectáculos al aire libre en diferentes espacios públicos de la ciudad.
La agenda se completa con recorridos turísticos para redescubrir San Miguel de Tucumán, ferias de artesanos, gastronómicos y emprendedores, además de actividades en el Campus Educativo Ambiental. También habrá paseos en bicicletas acuáticas y clases de gimnasia en espacios verdes.
El detalle completo de las actividades se dará a conocer en la programación oficial.
Sábado 11 de abril
9 a 12 - Taller de Plantas alimenticias no convencionales y 1º módulo del curso de Compostaje Domiciliario, en el Campus Educativo Ambiental "Dra. Yolanda Ortiz", ubicado en Lamadrid al 3700. El dictado está a cargo de la técnica Agrónoma Giovy García, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con el apoyo de la cooperativa agroecológica “La Soñada” y del Municipio. Cupos limitados por orden de llegada.
9.30 – Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística, Congreso y Crisóstomo Álvarez. Las inscripciones se reciben a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende por lluvia.
10 a 13 y de 15 a 20 - Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI. Se suspenden por lluvia.
11 - El Bus Turístico realizará un circuito histórico y cultural, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Los paseos son gratuitos. Las inscripciones se reciben a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. La actividad se suspende en caso de lluvias fuertes.
16.30 - Se presentará el espectáculo del payaso "Camilucho" en Bolivia y Juan José Paso, Barrio Juan XXIII. La función se enmarca dentro del programa “La Muni en las Plazas” y del ciclo “Teatro en los Barrios”. Entrada libre y gratuita. No se suspende por lluvia.
17 a 21 – Como todos los fines de semana, el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700 abre sus puertas al público en general y ofrece visitas guiadas, con entrada libre y gratuita. Además, el sábado 11 de abril, de 18 a 20, se dictará un nuevo Eco Taller creativo con materiales reciclables. En esta oportunidad habrá clases de cerámica y mosaiquismo. Actividad sin inscripción previa. No se suspende por lluvia.
18 a 23 - Feria Manantial Sur – 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.
18 a 00 - Feria de Artesanos en el Parque El Provincial, en avenida Roca y Chacabuco.
18 a 00 – Feria Gourmet en el Parque El Provincial, en avenida Roca y 9 de Julio.
18 a 00 - Feria de Emprendedores en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y en caminería central.
18 a 1 - Feria Paseo Gastronómico en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción.
20 - El Bus Turístico SMT realizará el paseo nocturno “Las luces de mi Ciudad”, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se reciben a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende solo en caso de lluvias fuertes.
Domingo 12 de abril
10 a 19 – Se realizará la Expo Inclusión y Discapacidad “Todos somos capaces” en el Complejo Ledesma (25 de Mayo 971), con entrada libre y gratuita. Se trata de un evento diseñado para celebrar la diversidad, visibilizar talentos, generar oportunidades y promover la inclusión de personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida. Quienes asistan encontrarán propuestas de deporte adaptado, emprendedores con discapacidad, profesionales del rubro comprometidos con la inclusión, centros educativos y terapéuticos que acompañan cada proceso, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, organismos estatales, universidades y empresas.
11 - El Bus Turístico realizará un circuito histórico y cultural, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Los paseos son gratuitos. Las inscripciones se reciben a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. La actividad se suspende en caso de lluvias fuertes.
16 - El Bus Turístico ofrecerá un circuito histórico y cultural, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Los paseos son gratuitos. Las inscripciones se reciben a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. La actividad se suspende en caso de lluvias fuertes.
17 a 21 – El Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700 abre sus puertas al público en general y ofrece visitas guiadas, con entrada libre y gratuita.
18 a 23 - Feria Manantial Sur – 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.
18 a 23 – Feria Quinto Centenario en el Parque 9 de Julio, en avenida Soldati al 300.
18 a 00 - Feria de Artesanos en el Parque El Provincial, en avenida Roca y Chacabuco.
18 a 00 - Feria Gourmet en el Parque El Provincial, en avenida Roca y 9 de Julio.
18 a 00 - Feria de Emprendedores en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y en caminería central.
18 a 00 - Paseo Gastronómico en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción.
18 - Se presentará el show “El Mundo de Burbular” en la Plaza Los Plátanos, ubicada en Lugones y pasaje Acevedo. La función se enmarca dentro del programa “La Muni en las Plazas” y del ciclo “Teatro en los Barrios”. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia.
19.30 - En el marco del ciclo "La Muni en las plazas", se dictará un taller de tango en la Plaza Urquiza, en 25 de Mayo 850. Las inscripciones se reciben a través de los teléfonos 3812114854 y 38163681952. Actividad gratuita. Se suspende por lluvia.
21 - Jornada del Bondi Milonguero en la Plaza Urquiza, en el marco del programa “La Muni en las Plazas”. Actividad libre y gratuita. Se suspende por lluvia.
Cartelera del Teatro Municipal Rosita Ávila
Este fin de semana en el Teatro Municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1550) se podrán disfrutar de dos propuestas que vuelven a pedido del público. El sábado 11 de abril, a las 21 h, habrá una reedición de la obra “Los Loros”, protagonizada y escrita por Emanuel Rodríguez, con dirección de Viviana Perea y producción de Lucas Rodríguez. Las entradas generales tienen un valor de $27.000.
Las entradas para los espectáculos del Rosita Ávila se pueden adquirir en la ticketera digital: entradas.smt.gob.ar o en la boletería del teatro, que atiende días hábiles, de 9 a 18 h, y los días de función desde las 16 h.
Horario de la Oficina de Información Turística
La Oficina de Información Turística de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ubicada a la par de la Casa Histórica (Congreso al 100), abre de lunes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 21; y los sábados, domingos y feriados, de 9 a 20.
En el enlace https://linktr.ee/busturisticosmt vecinos y visitantes pueden acceder a una Guía Turística de Bolsillo con información de utilidad y mapas.
Horario de los Museos Municipales
El Museo Mercedes Sosa – Casa Natal (Pasaje Calixto del Corro 344), el Museo de la Industria Azucarera (Parque 9 de Julio), la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532) y la Casa Belgraniana (Bernabé Aráoz y Bolívar), se pueden visitar de martes a viernes de 9 a 12.30 y de 15 a 18.30; y sábados y domingos, de 9 a 13 y de 15 a 19. La entrada a todos los museos es libre y gratuita.