¿Sin planes? Conocé todo lo que hay para hacer este fin de semana en San Miguel de Tucumán

El Museo Mercedes Sosa – Casa Natal (Pasaje Calixto del Corro 344), el Museo de la Industria Azucarera (Parque 9 de Julio), la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532) y la Casa Belgraniana (Bernabé Aráoz y Bolívar), se pueden visitar de martes a viernes de 9 a 12.30 y de 15 a 18.30; y sábados y domingos, de 9 a 13 y de 15 a 19. La entrada a todos los museos es libre y gratuita.