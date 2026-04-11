Recuerdos fotográficos: 1967. Cuando a Palito Ortega le pidieron que no se case en la iglesia de Lules porque “no podían garantizarle seguridad"
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
“Palito Ortega no podrá casarse en Lules, como quería”, se titula la nota del martes 24 de enero de 1967. “Autoridades lo persuadieron en tal sentido”, añade el sumario. El cantante había llegado de visita a Ingenio Mercedes, su pueblo natal en Lules, y acomodaba sus actividades para el casamiento con Evangelina Salazar y para viajar y actuar. Iba a filmar una película con Rocío Durcal en España y luego participar del Festival de la Canción en Tel Aviv; después, viajaría a México a filmar una película. Y estaba a punto de estrenarse el filme “¿Quiere casarse conmigo?”, con Mercedes Carreras. El músico contó que estaba estudiando arte dramático.
Consultado por su boda, dijo a LA GACETA: “Me han matado una ilusión. Esperaba casarme el 2 de marzo con Evangelina y habíamos elegido la iglesia de Lules, donde se casaron mis padres y donde yo mismo fui bautizado. Pero ahora no podrá ser. Las autoridades de la provincia me han aconsejado desistir de mis propósitos, en vista de que no se cuenta con el personal suficiente para guardar el orden durante la ceremonia religiosa. ¡Con lo que me hubiera gustado! Fíjese que hasta fui monaguillo en esa iglesia”.
No hubo muchas explicaciones. Acaso la “sugerencia” de las autoridades del gobierno militar que había asumido tras el golpe de Estado del año anterior se vinculaba con la fuerte crisis en que se encontraba la provincia, ya que cuatro meses antes, el 22 de agosto, se había decretado el cierre de 11 ingenios, que dejó al menos 50.000 obreros sin trabajo; había protestas en toda la provincia y ya se gestaba el masivo éxodo de tucumanos en busca de otros horizontes.
Ante un gran mural de Tucumán que había en el hotel, Ortega dijo, serio: “me duele comprobar la situación en que se hallan tantos comprovincianos acosados por la miseria”.
Durante la charla, llamó por teléfono a Evangelina y le contó que se iban a tener que casar en Buenos Aires. “Le he dicho, pero parece que no me escuchó”, explicó.
Dos meses después, el viernes 3 de marzo, se publicaba que “en una imponente ceremonia se casaron ‘El Rey’ y Evangelina” en la abadía de San Benito, en el barrio porteño de Belgrano. Fue la primera boda televisada del país, transmitida en directo por el ciclo “Sábados Circulares” de Pipo Mancera. El padrino de la novia (además de sus padres) fue Irineo Leguisamo y en primera fila en la ceremonia se encontraban Bonavena, Johnny Tedesco, Delfor, Luis Sandrini y Malvina Pastorino, Rodolfo Bebán y muchos otros. Hubo cerca de 15.000 personas que concurrieron a las inmediaciones de la iglesia a presenciar la salida de los novios.
En la tercera foto, Palito besa a la novia cuando el auto está partiendo.
Durante la ceremonia actuaron policías de cuatro seccionales y del Departamento Central y se emplearon cuatro carros de asalto.
Al final de la entrevista de enero, Ortega le dijo al periodista: “No deje de señalar mi agradecimiento a las autoridades que, sin obligarme a nada, me hicieron ver la conveniencia de evitar manifestaciones ruidosas en la provincia para mi bien y el de los tucumanos. Todos hemos estado de acuerdo en que ello contribuiría a evitar nuevos problemas y salvaguardar la tranquilidad de la población”.