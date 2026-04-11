Recuerdos fotográficos: 1967. Cuando a Palito Ortega le pidieron que no se case en la iglesia de Lules porque “no podían garantizarle seguridad"

Consultado por su boda, dijo a LA GACETA: “Me han matado una ilusión. Esperaba casarme el 2 de marzo con Evangelina y habíamos elegido la iglesia de Lules, donde se casaron mis padres y donde yo mismo fui bautizado. Pero ahora no podrá ser. Las autoridades de la provincia me han aconsejado desistir de mis propósitos, en vista de que no se cuenta con el personal suficiente para guardar el orden durante la ceremonia religiosa. ¡Con lo que me hubiera gustado! Fíjese que hasta fui monaguillo en esa iglesia”.