El ruido como forma de la intolerancia

La escena se agrava en las inmediaciones de los establecimientos educativos. En los horarios de ingreso y salida de los alumnos, las calles se convierten en un verdadero caos. Automovilistas estacionan en doble y hasta en triple fila con tal de no caminar unos metros para buscar a sus hijos. A esta situación se suman los bocinazos, los gritos y la congestión. Todo eso genera un clima de desorden que pone en riesgo la seguridad de los niños y que, obviamente, entorpece la circulación.