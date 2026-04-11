El ruido como forma de la intolerancia

En San Miguel de Tucumán, el ruido se ha vuelto parte del paisaje cotidiano. No se trata únicamente de una molestia sonora, sino también es una manifestación cultural que expone la falta de respeto por el otro y la ausencia de normas que regulen la convivencia. Entre bocinazos, el rugido de motores y los gritos de automovilistas y transeúntes, la ciudad parece atrapada en una sinfonía de desorden que impacta en la calidad de vida de los ciudadanos.
El tucumano tiene la costumbre de tocar la bocina por cualquier motivo. La utiliza como desahogo ante la impaciencia, como reclamo frente a una demora mínima o también como advertencia innecesaria. En horas pico, manejar por el microcentro se convierte en una experiencia estresante al extremo. El sonido constante de las bocinas genera tensión en los conductores, pero también en peatones, trabajadores y vecinos que deben convivir con una contaminación acústica que erosiona la salud y el bienestar.
Este fenómeno no es casual. Responde a la falta de educación vial, a la escasa aplicación de las normas y a una preocupante naturalización de conductas que afectan la cotidianeidad. En lugar de ser una herramienta de advertencia frente a una situación de riesgo latente, la bocina se ha transformado en un instrumento de intolerancia. De esa manera, el tránsito deja de ser un espacio compartido para convertirse en un territorio de disputa.
La escena se agrava en las inmediaciones de los establecimientos educativos. En los horarios de ingreso y salida de los alumnos, las calles se convierten en un verdadero caos. Automovilistas estacionan en doble y hasta en triple fila con tal de no caminar unos metros para buscar a sus hijos. A esta situación se suman los bocinazos, los gritos y la congestión. Todo eso genera un clima de desorden que pone en riesgo la seguridad de los niños y que, obviamente, entorpece la circulación.
Lo preocupante es que estas conductas se repiten a diario sin mayores controles ni sanciones efectivas. La ausencia del Estado en la regulación del tránsito y la escasa conciencia ciudadana contribuyen a consolidar un escenario en el que la ley del más impaciente se impone por sobre el respeto colectivo.
Frente a este panorama, resulta imprescindible promover un cambio cultural. La educación vial debe fortalecerse desde la escuela, mientras que las autoridades deben garantizar controles rigurosos y campañas de concientización sostenidas. Ordenar el tránsito y reducir los ruidos molestos no es solamente una mera cuestión de eficiencia urbana, sino también de salud pública y de convivencia democrática.
Recuperar el silencio y el orden es, en definitiva, recuperar la calidad de vida. Tucumán necesita menos bocinas y más respeto; menos caos y más responsabilidad. Solamente así la ciudad podrá dejar de ser un espacio de tensión permanente para convertirse en un lugar verdaderamente habitable.