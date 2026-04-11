Kicillof contra las internas: cuestionó la experiencia del Frente de Todos y pidió la reconstrucción del PJ

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a referirse a la necesidad de construir “nuevas canciones” para la reconstrucción del peronismo y, en ese marco, lanzó un mensaje hacia el interior del espacio: llamó a “perder el menor tiempo posible en internas y en discusiones que no llevan a ningún lado”.
Las declaraciones fueron realizadas durante la presentación del espacio de Universidad y Ciencia de su Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la UBA, y tuvo como principales destinatarios a La Cámpora y el kirchnerismo más duro. En su intervención, Kicillof también hizo referencia a la experiencia del Frente de Todos y advirtió sobre la necesidad de evitar errores del pasado: “No puede volver a pasar que se logre una expresión electoral para ganar elecciones” y luego enfrentar “dificultades para gobernar”.
Contra Milei
El ex ministro de Economía aprovechó además para cuestionar al gobierno de Javier Milei al señalar que la Argentina fue involucrada “en una guerra que no es nuestra” y que, según afirmó, “no tiene nada que ver con el sentir y el pensar de los argentinos”.
En un tono crítico, agregó: “Muchas cosas que hace este gobierno están reñidas con nuestra historia, nuestra cultura, nuestra identidad. Cosas que estaban saldadas. Hay como un terraplanismo multidisciplinario. Esto de ir a una elección para gestionar un Estado que se quiere destruir. Es muy confuso todo eso”, aseveró.