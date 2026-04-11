Kicillof contra las internas: cuestionó la experiencia del Frente de Todos y pidió la reconstrucción del PJ

Las declaraciones fueron realizadas durante la presentación del espacio de Universidad y Ciencia de su Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la UBA, y tuvo como principales destinatarios a La Cámpora y el kirchnerismo más duro. En su intervención, Kicillof también hizo referencia a la experiencia del Frente de Todos y advirtió sobre la necesidad de evitar errores del pasado: “No puede volver a pasar que se logre una expresión electoral para ganar elecciones” y luego enfrentar “dificultades para gobernar”.