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Masacres sin tregua en Gaza: reclamo de Naciones Unidas
Masacres sin tregua en Gaza: reclamo de Naciones Unidas
Hace 4 Hs

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó las masacres de palestinos en la Franja de Gaza, seis meses después del frágil alto al fuego entre Israel y Hamas. “El patrón incesante de muertes refleja un persistente desprecio por las vidas palestinas, facilitado por una impunidad generalizada”, señaló Türk en un comunicado, y añadió que no existe ningún plan de supervivencia en el territorio, independientemente de dónde la gente busque refugio.

Apoyándose en cifras del ministerio de Salud de Gaza, Turk señaló que desde principios de abril las fuerzas israelíes mataron a por lo menos 32 palestinos. “Durante los últimos 10 días, los palestinos siguen siendo asesinados y heridos en lo que queda de sus hogares, refugios y tiendas de familias desplazadas, en las calles, en vehículos, en un centro médico y en un aula”, apuntó Türk. Mencionó la muerte de un contratista de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la de un periodista de Al Jazeera.

Sin precedentes

“El número de periodistas y personal humanitario muertos en Gaza no tiene precedentes y agrava el daño a la población civil. Hace que informar sobre la situación y sus implicaciones humanitarias sea una actividad que pone en riesgo la vida”, señaló. “El hecho de desplazarse se ha convertido en una actividad potencialmente mortal. Se registran casi a diario incidentes de palestinos muertos a manos de fuerzas israelíes mientras caminan, conducen o están de pie en la calle”, expresó.

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Türk apuntó que el sufrimiento se ha visto agravado por las restricciones israelíes al ingreso de ayuda, la destrucción de infraestructuras civiles y el aumento de la violencia por parte de “actores armados palestinos que cuentan con respaldo del ejército israelí”.

La guerra en Gaza comenzó cuando militantes de Hamas lanzaron un ataque en territorio israelí en octubre de 2023. Unas 1.221 personas murieron, según un recuento basado en cifras oficiales israelíes. Israel respondió con una campaña de bombardeos y una ofensiva terrestre en la que 72.000 personas han muerto.

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