Masacres sin tregua en Gaza: reclamo de Naciones Unidas

Apoyándose en cifras del ministerio de Salud de Gaza, Turk señaló que desde principios de abril las fuerzas israelíes mataron a por lo menos 32 palestinos. “Durante los últimos 10 días, los palestinos siguen siendo asesinados y heridos en lo que queda de sus hogares, refugios y tiendas de familias desplazadas, en las calles, en vehículos, en un centro médico y en un aula”, apuntó Türk. Mencionó la muerte de un contratista de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la de un periodista de Al Jazeera.