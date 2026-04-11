El Vaticano y el Pentágono desmienten una reunión tensa

CIUDAD DEL VATICANO.- Un curioso, inusual y potencialmente grave incidente entre la Iglesia católica y el gobierno de Estados Unidos fue desmentido, luego de horas de circular de manera insistente en redes sociales y portales de noticias. El Vaticano salió ayer a negar la gravedad del cruce entre el Pentágono y un enviado de León XIV en Washington. El Pentágono también dijo que la información del medio “Free Press” había sido “distorsionada”.