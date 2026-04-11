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El Vaticano y el Pentágono desmienten una reunión tensa

La Santa Sede negó versiones de que un funcionario estadounidense habría reprendido al nuncio y deslizado una grave amenaza, en momentos en que el papa León XIV cuestiona la guerra.

TAJANTE CRÍTICA. “Los cristianos no apoyan a quienes bombardean”. TAJANTE CRÍTICA. “Los cristianos no apoyan a quienes bombardean”.
Hace 4 Hs

CIUDAD DEL VATICANO.- Un curioso, inusual y potencialmente grave incidente entre la Iglesia católica y el gobierno de Estados Unidos fue desmentido, luego de horas de circular de manera insistente en redes sociales y portales de noticias. El Vaticano salió ayer a negar la gravedad del cruce entre el Pentágono y un enviado de León XIV en Washington. El Pentágono también dijo que la información del medio “Free Press” había sido “distorsionada”.

Según ese medio, en una reunión del 22 de enero, el funcionario Elbridge Colby le habría dicho al cardenal Christophe Pierre (entonces, nuncio apostólico en Washington) que Estados Unidos “tiene el poderío militar para hacer lo que quiera” y que “la Iglesia haría mejor manteniéndose al margen”.

Incluso, según el medio, Colby habría deslizado una grave amenaza, al nombrar un hecho de la Edad Media: el conflicto entre el Vaticano y la corona francesa, que culminó con la muerte del papa Bonifacio VIII tras su arresto y apaleado por orden del rey Felipe IV, lo que obligó al papado a trasladarse de Roma a Francia durante décadas.

Amenaza

Los funcionarios vaticanos interpretaron la referencia como una amenaza de usar la fuerza militar contra la Santa Sede.

El papa León XIV, primer sumo pontífice estadounidense de la historia, mantiene relaciones tensas con la administración de Donald Trump, al que critica sus políticas anti migrantes, su apoyo a la invasión israelí en Gaza, los ataques a Irán y al Líbano, y dice que hay que los cristianos deben rechazar las oraciones “de quienes hacen la guerra”.

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Ayer, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo que “la versión presentada sobre la reunión no se corresponde con la verdad”. El jueves, el Pentágono dijo que el relato sobre la reunión fue “altamente exagerada y distorsionada” y que el encuentro consistió en una “conversación respetuosa y razonable”.

Los relatos sobre qué ocurrió en ese encuentro son preocupantes, de ser ciertos y explican las desmentidas y correcciones.

Siempre según medios locales, el Papa no se inmutó. Sólo rechazó la invitación de la Casa Blanca con motivo del 250 aniversario del país. El 4 de julio de 2026, primer Papa nacido en Estados Unidos viajará a Lampedusa, una pequeña isla a cuyas costas llegan miles de refugiados del norte de África.

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Cuando Trump amenazó con destruir “toda una civilización”, el Papa lo calificó de “verdaderamente inaceptable”. Ayer, al recibir a miembros del Sínodo de la Iglesia Caldea de Bagdad, expresó: “Dios no bendice las guerras y los cristianos no apoyan a quienes bombardean”.

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